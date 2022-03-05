05.03.2022
13:51
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Мультикультурная Якутия

Самое красивое шествие Якутии 😍

Сегодня, 5 марта состоялось традиционное шествие в национальных костюмах, посвященное Дню народного мастера Якутии. Смотрите фоторепортаж Владислава КОРОТОВА.

Фото: Владислава Коротова
Источник: SakhaLife.ru
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