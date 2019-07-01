Самое гостеприимное тусулгэ Ысыаха Туймаады

Тусулгэ партии «Единая Россия» на празднике Ысыах Туймаады был одним из самых красочно оформленных и гостеприимных.

Организованно и насыщенно прошел национальный праздник Ысыах. По давней традиции, тусулгэ Якутского регионального отделения Партии «Единая Россия» — самое гостеприимное и многочисленное.

Испить прохладного кумыса, попробовать настоящий шашлык, ароматный плов, саламат, вареную жеребятину предлагают всем, кто переступает территорию партийного тусулгэ. Ритуал, полный таинства и требующий сосредоточенности, это обряд очищения и благословения, который провел алгысчыт и известный исполнитель Виталий ОЧИРОВ.

Приветливые лица членов партии, интересная программа, в которой участвуют настоящие звезды якутской эстрады, прохладный кумыс, плов и шашлыки.

Всех входящих приветствовали член Генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член президиума регионального политического совета ЯРО Партии, секретарь Намского местного отделения, председатель совета депутатов МР «Намский улус» РС (Я) Иван ПОПОВ, Руководитель РИК Якутского отделения партии Леонид ШИБАЕВ, координаторы партийных проектов, народные депутаты. Праздник удался!

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https://yakut.er.ru/photo/2019/7/1/edinaya-rossiya-na-nacionalnom-prazdnike-ysyah-tujmaady-2019/