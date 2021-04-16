Самое фееричное шоу Viva la Vita

К Международному дню танца 24 апреля Балет Государственного цирка Якутии представляет Music Hall «VIVA LA VITA»!

Это история о закулисном мире, о безответной любви и страсти, о возвышенных чувствах и исполнении мечты, о страстном преклонении искусству танца.

В течение одного вечера вы увидите лучшие номера Балета цирка. Играя на струнах души изящными движениями, настоящие чувства и эмоции в танце никого не оставят равнодушным.

Только для Вас выступят замечательная певица Алена Дива, артистка филармонии Якутии неповторимая Елена Березовская со своей виртуозной скрипкой. Артисты цирка представят красивые и захватывающие цирковые номера. Живая музыка в исполнении оркестра цирка.

Вы насладитесь фееричным шоу и зажжете на танцполе под незабываемые хиты 80-х, 90-х и 2000-х!

Артистки балета Государственного цирка Якутии:

Любовь Голикова, Алена Гольдерова, Екатерина Дьячковская, Прасковья Илларионова, Евдокия Куприянова, Ая Слепцова, Лилия Захарова, Джамиля Жоробаева.

Главный балетмейстер – отличник культуры РС(Я) Марияна Саморцева.

Режиссер-постановщик — отличник культуры РС(Я)

Мария Попова — Харлампьева.

Возрастное ограничение: 18+

Дата: 24 апреля 2021 г.

Время: 18:00 ч.

Стоимость билета:1500 руб. (1000 руб. вход + 500 руб. меню)

Телефон для справок: 735-537

Бронь столиков: 8 (914) 221-00-71

Место проведения: Малый зал Государственного цирка Якутии им, Марфы и Сергея Расторгуевых.

Мероприятие проходит согласно регламенту по организации и проведению культурно-массовых мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.