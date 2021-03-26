Самое долгожданное событие состоится уже завтра

27 марта, после года перерыва в связи с пандемией коронавируса, состоится одно из самых ожидаемых спортивных мероприятий среди профсоюзных организаций – эстафетные лыжные гонки на Кубок Федерации профсоюзов Якутии среди сборных команд членских организаций.

Завтра эстафетные лыжные гонки на Кубок Федерации профсоюзов Якутии состоятся на Зеленом лугу. Торжественное открытие – в 15-00 ч., старт – в 15-30 ч.

По положению соревнований, в эстафете принимают участие спортсмены (мужчины и женщины), составляющие команду трудового коллектива, имеющие допуск врача и трудовую книжку. Возраст участников не ограничен. Не допускаются к участию члены сборной Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), студенты и учащиеся учебных заведений.

Эстафета состоит из 5-и этапов: 1 этап — мужчина: 1 км., 2 этап – женщина: 500 м., 3 этап — мужчина: 1 км., 4 этап – женщина: 500 м., 5 этап – мужчина: 1 км. (стиль — свободный). Команды-победители и призеры определяются по лучшему времени.

На сегодня на участие в профсоюзном соревновании заявки подали 22 команды. В этом году география мероприятия расширена – приедут команды из Оленекского национального эвенкийского района, Хангаласского, Чурапчинского, Горного, Вилюйского улусов, Алданского района, а также команды из Якутска.

Победителям соревнований будут вручены переходящие Кубки и ценные призы.

Мероприятие направлено на популяризацию массового спорта и привлечению широких слоев населения к регулярным занятиям лыжным спортом, пропаганду здорового образа жизни, демонстрацию возможностей и пользы активных занятий спортом среди трудовых коллективов, а также на подготовку к сдаче норм ГТО.

С положением соревнований можно ознакомиться на официальном сайте Федерации профсоюзов РС(Я): www.sakhaprofs.org/раздел «Календарь профсоюзных событий» Также по вопросам участия в соревнованиях звоните по телефонам Федерации профсоюзов РС(Я): 403-208, 403-170.

Эстафетные лыжные гонки среди трудовых коллективов – это давняя традиция в профсоюзах Якутии, которая была возобновлена 6 лет тому назад Федерацией профсоюзов республики. Мероприятие тут же заинтересовало многие трудовые коллективы, и уже сформированы команды, которые ежегодно участвуют в профсоюзной эстафете. Главное, мероприятие стало демонстрацией сплочения коллективов для достижения общей победы.