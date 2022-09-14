Самочувствие. Активность. Настроение — тема очередной встречи проекта «Антирак»

Дорогие друзья!

Проект «Антирак: поддержка выживших» в рамках гранта главы Республики проводит очередную встречу с онкопсихологом Надеждой Васильевой. Встреча состоится 16 сентября, в пятницу, в 16 часов в Галерее академика Афанасия Осипова по адресу: ул. Хабарова, 27. Тема беседы «Самочувствие. Активность. Настроение». Приглашаем всех заинтересованных лиц, онкопациентов, выживших, их родных и близких.



Источник: Руководитель проекта «Антирак: поддержка выживших»

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