Само пройдет? 5 случаев, когда нужен детский психолог



Психологам, работающим с детьми и их родителями, иногда приходится отвечать на вопрос: «А это может само пройти?». Сегодня давайте порассуждаем о том, какие особенности может «увидеть» психолог у детей, и стоит ли ждать что это все пройдёт само? С какими насущными проблемами сталкивается ребенок каждый день

5 случаев, когда вам будет нужен детский психолог.

Процесс адаптации ребенка.

Само по себе «адаптация» является частью организма ребенка, так как в нем природой запрограммировано приспосабливаться к новым условиям. Однако, это может происходить не сразу. Не следует забывать, что некоторым детям трудно привыкнуть к новым ситуациям. Следует обратиться за помощью к психологу, когда вы заметили у своего малыша трудности к приспособлению к социуму. Особенности речи

Наиболее частая проблема, с которой сталкиваются родители — это то, что их дети начинают позже говорить. Многие дети начинают говорить простые фразы после двух или трёх лет. Если у вашего ребенка к двум с половиной или к трём года отсутствует речь, то нужно обратиться к психологу. Чрезмерная гиперактивность

Некоторым детям сложно «усидеть» на одном месте и соблюдать правила. В перерывах их физическая активность становится все больше и агрессивнее. Из-за этого родители получают множества замечаний в адрес их ребенка. Есть вероятность того, что у таких гиперактивных детей имеется синдром дефицита внимания. В этом случае нужно пойти к психологам на консультацию. Выпады агрессии

Если у вашего ребенка наблюдается повышенная и неконтролируемая агрессия к окружающему, например, каждый раз бросались игрушками в других людей, ломали внезапно вещи либо отрывали от стен обои и после этого впадали состояние «усталости» (засыпали куда попало и потом отрицать произошедшее). Тогда это сигнал к тому, что пора обратиться к опытным специалистам. Странности в поведении

У некоторых детей в детстве бывают «воображаемые друзья», которых они сами придумали у себя в голове и играли с ними, постоянно разговаривали. Однако иногда это явление опасно для психического здоровья ребенка. Порой наше воображение может сыграть с нами в «злую шутку». Если ваш ребенок слишком сильно углубился в игру с «воображаемым другом», что начал проявлять странное поведение в повседневной жизни, например, «разорванность» предметов на рисунках, постоянно говорит о своем «друге», низкие показатели внимания и развития памяти и т.д.

В статье описаны наиболее частые проблемы, которые можно выявить у ребенка в детском саду или в школе. Постарайтесь прислушиваться к своим детям, в случае возникновения «плохих» ситуаций, не надо думать, что «это пройдёт само». Будет лучше обратиться к хорошим специалистам, которые помогут в любой ситуации и поддержат своим советом.