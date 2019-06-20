Сами себе и артисты и режиссеры: как отметили День медработника

Традиционно неординарно и весело отметил День медицинского работника коллектив Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи. Праздник состоялся в комплексе «Ил Эйгэ» и открылся награждением. Большой группе сотрудников больницы под аплодисменты коллег были вручены ведомственные награды. Спорт был в этот день представлен перетягиванием каната. Отделения показали сплоченность, спортивный азарт, силу и ловкость. А потом начался конкурс ретро кино «Наши любимые советские фильмы».

— Отделения показывали сюжеты из старых фильмов. Отделы и отделения больницы приняли участие очень активно. Шикарные костюмы, артисты были в ударе, — рассказала мне Кристина Шалагина, фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории. — Просто невозможно было без улыбки смотреть на джентльменов удачи централизованного опрационного отделения, без сомнения лучшими были: отделение лучевой диагностики, показавшее фрагмент из фильма «Бриллиантовая рука», бурю эмоций вызвал фрагмент из кинофильма «Афоня» в постановке отделения неврологии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, под дружный хохот зрителей герои танцевали «энергичный танец» на дискотеке 80-х. Их диалог был прекрасно озвучен, и его невозможно было слушать без смеха.

В роли веселого и безалаберного слесаря-сантехника Афони был просто хорош медбрат неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Владимир Евграфов. Его партнерша, врач-физиотерапевт Ольга Петрова тоже была неотразима. Зрители были в восторге.

— Какой фильм выбрал ваш отдел?

— Фильм «Возвращение Будулая», наш лаборант Алексей Свинобоев был в образе Будулая.

— Наше отдел представил на суд жюри и зрителей эпизод из фильма «Кубанские казаки», — поделилась старшая медсестра первого отделения хирургии Антонина Сметанина. Очень хорошо сыграли!

Надо было видеть боевых казаков и казачек на фоне «кипучей колхозной жизни». Хирургам удалось за несколько минут показать яркое, полное оптимизма зрелище. Где они только реквизитов и костюмов набрали! С неожиданной стороны раскрылись серьезные в обычной жизни заведующий Василий Игнатьев, хирург Майя Капитонова и другие «артисты», такой талант перевоплощения, такая убедительная игра, они не могли не покорить «зрительный зал». Столько драйва врачи и сами, наверное, не ожидали получить.

Победителем конкурса ретро кино СССР стал отдел лучевой диагностики. Прошу врача УЗД Ульяну Саввинову, идейного вдохновителя выступления, сыгравшую роль Варвары Плющ (в фильме ее сыграла Нонна Мордюкова), рассказать о творческом процессе, предшествовавшем выступлению.

— Выступление вашего отдела было, по общему мнению участников праздника, самым ярким, запоминающимся, Ульяна Егоровна, вы буквально очаровали жюри и завоевали сердца зрителей.

— Честно говоря, мы и не ожидали что победим. Невзирая на напряженный, плотный график работы, мы все же смогли подготовиться. Волновались, конечно, надо было продумать все до мелочей, репетировать, готовить реквизиты, костюмы, декорации. А когда?! Но, когда выступили, нам самим очень понравилось то, что получилось. Мы буквально вдохновились победой, и самое главное то, что подготовка, репетиции позволили нам сплотиться и лучше узнать друг друга.

— Премия, конечно, небольшая…

— Ну что Вы, мы так обрадовались, денежная премия мотивировала нас на дальнейшие подвиги. Мы обязательно будем участвовать в подобных мероприятиях в будущем году.

— Как распределились роли?

— Главную роль прекрасно сыграла врач УЗД Юлия Карих, роль Семена Семеновича Горбункова досталась врачу УЗИ Александру Петрову, роль несчастной его жены Надежды – медсестре УЗИ Ольге Погодаевой. В роли дружинников выступили врач МРТ Борис Корнилов и рентген-лаборант Ольга Кононова. Милиционеров сыграли врач–рентгенолог Мичил Владимиров и рентген-лаборант Айсен Дмитриев, а героев Анатолия Папанова и Андрея Миронова посчастливилось сыграть врачу КТ Владимиру Матюнову и врачу УЗД Констанстину Егорову.

— Кто создавал обстановку?

— Медсестры отдела УЗД Марианна Атласова и Лена Ситникова отвечали за атрибуты и инвентарь, художники-постановщики — медбрат рентген-хирургии Александр Необутов и Лена Ситникова. Мыльные пузыри пускали рентген-врачи Регина Якупова и Наталья Мандерова.

— А в роли режиссера кто был?

— Режиссер-постановщик — врач МРТ Николай Федоров. Режиссером он оказался очень требовательным, если что-то не получалось, заставлял нас повторять снова и снова, пока не довел сцену до совершенства.

— Я с удовольствием сыграла роль Светланы Светличной, хотя никогда раньше не играла на сцене, — добавила Юлия Карих. — Это было, конечно, необычно, забавно, поначалу даже страшновато, а потом мы так увлеклись игрой, так хотелось подарить зрителям радость, что вошли в образы.

Старое доброе отечественное кино времен СССР в формате студии “РБ№2-ЦЭМП» было представлено великолепно. Комедия, мелодрама, трагикомедия, добрый интеллигентный юмор – медикам все оказалось по плечу! Браво, Республика!