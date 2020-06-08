Самая популярная фотолокация Якутии оживет в августе

Популярное у якутян фотолокация прошлого года подсолнуховое поле засеяно. Подсолнухи или, правильнее сказать, подсолнечники несколько лет выращивает сельхозпредприятие «Экоферма «Туймаада», базирующееся в селе Ой Немюгюнского наслега.

В прошлом году подсолнечники выращивали в местности Моойдох, в этом году местоположение изменилось: семенами подсолнечника засеяли пять полей общей площадью 25 гектаров в местности Тииттэх. Семена сорта «Енисей» в количестве 1 тонна 200 килограммов закупили в Кабардино-Балкарии.

Подсолнечники выращиваются в качестве добавки к корму для скота и лошадей из-за молокогонных свойств. Весь урожай остается в хозяйстве. Цветение подсолнечников в этом году ожидается в середине августа.

«Вопиющих случаев, чтобы приезжающие люди топтали подсолнечники, не было. Они делают тропинку для прохода, это ничего страшного. Одного боюсь, когда люди приходят, они могут срезать несколько растений и увезти домой. Но препятствовать желанию якутян сфотографироваться на фоне поля подсолнечников мы не будем» — отмечает главный агроном ООО «Экоферма «Туймаада» Владимир Трофимов.