Самая популярная девушка Якутии приглашает на день рождения!

На следующей неделе в Якутске состоится главное светское событие лета!

Самая популярная девушка Якутии Анжелика Протодьяконова решила совместить приятное с полезным — девушка приглашает всех на свой день рождения при условии, что каждый заплатит ей 3 тысячи рублей. Как-то так, ребята.

«Мне не нужны подарки, мне нужны деньги», — говорит якутская звезда в своем стриме в instagram.

День рождения милой девушки состоится 5 августа 2019 года.

Заплатившие деньги могут покушать, пообщаться с именинницей и сделать с ней селфи. Также, если пройдут успешно собеседование, смогут пойти с ней в клуб.

Инстаграм звезды: https://www.instagram.com/anzhelika_protodiakonova/?hl=ru