Самая популярная девушка Якутии приглашает на день рождения!

На следующей неделе в Якутске состоится главное светское событие лета!
Самая популярная девушка Якутии Анжелика Протодьяконова решила совместить приятное с полезным — девушка приглашает всех на свой день рождения при условии, что каждый заплатит ей 3 тысячи рублей. Как-то так, ребята.
«Мне не нужны подарки, мне нужны деньги», — говорит якутская звезда в своем стриме в instagram.
День рождения милой девушки состоится 5 августа 2019 года.
Заплатившие деньги могут покушать, пообщаться с именинницей и сделать с ней селфи. Также, если пройдут успешно собеседование, смогут пойти с ней в клуб.
Инстаграм звезды: https://www.instagram.com/anzhelika_protodiakonova/?hl=ru