Самая популярная дата для свадьбы в Якутске — 22.02.2022!
Самой популярной для назначения бракосочетания в этом феврале является «зеркальная» дата — 22.02.2022.
Корреспондент «Эхо столицы» поинтересовалась, сколько заявлений уже подано в Якутске на регистрацию брака в этом году?
Вот что сообщила Римма АЛЕКСЕЕВА, руководитель отдела Управления ЗАГС по городу Якутску:
— Предварительно, по Якутску на 14 февраля подали заявление на регистрацию брака 6 пар, на 22 февраля – 39 пар.
Получается, что пока на «зеркальную» дату 22 февраля подали почти в 6 раз больше пар, чем на 14 февраля.
Отметим, что в прошлом году в Якутске сыграли свадьбу более 2 тысяч молодых пар, и что отрадно, по сравнению с 2020 годом, почти в 2 раза уменьшилось количество разводов.
Зеркальные даты — благоприятны для свадьбы
Как считают нумерологи (можете верить или нет), но самые благоприятные дни для свадьбы — это зеркальные даты: 01.01, 02.02, 03.03 и так далее до 12.12. Это дни силы, в которые энергия чисел максимально стабильна и благоприятна. Отношения в браке, заключенным в эти дни, будут с высокой вероятностью развиваться в правильном направлении вне зависимости от внешних факторов.
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