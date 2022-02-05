Самая популярная дата для свадьбы в Якутске — 22.02.2022!

Самой популярной для назначения бракосочетания в этом феврале является «зеркальная» дата — 22.02.2022.

Корреспондент «Эхо столицы» поинтересовалась, сколько заявлений уже подано в Якутске на регистрацию брака в этом году?

Вот что сообщила Римма АЛЕКСЕЕВА, руководитель отдела Управления ЗАГС по городу Якутску:

— Предварительно, по Якутску на 14 февраля подали заявление на регистрацию брака 6 пар, на 22 февраля – 39 пар.

Получается, что пока на «зеркальную» дату 22 февраля подали почти в 6 раз больше пар, чем на 14 февраля.

Отметим, что в прошлом году в Якутске сыграли свадьбу более 2 тысяч молодых пар, и что отрадно, по сравнению с 2020 годом, почти в 2 раза уменьшилось количество разводов.

Зеркальные даты — благоприятны для свадьбы

Как считают нумерологи (можете верить или нет), но самые благоприятные дни для свадьбы — это зеркальные даты: 01.01, 02.02, 03.03 и так далее до 12.12. Это дни силы, в которые энергия чисел максимально стабильна и благоприятна. Отношения в браке, заключенным в эти дни, будут с высокой вероятностью развиваться в правильном направлении вне зависимости от внешних факторов.