Самая неординарная новогодняя елка из колонии №6
В исправительной колонии № 6 подвели итоги конкурса «Самая неординарная новогодняя елка»
В целях повышения уровня мастерства и активизации творческой инициативы осужденных, трудоустроенных в центре трудовой адаптации исправительной колонии № 6, состоялся конкурс на изготовление самой неординарной новогодней ёлки. Участие в мероприятии приняли три команды из числа лиц, работающих на деревообрабатывающем, металлообрабатывающем и швейном производственных участках.
Для создания главного атрибута новогоднего праздника осужденные использовали отходы материалов, используемых в процессе производства.
Члены конкурсной комиссии оценивали представленные их вниманию неординарные зеленые красавицы в соответствии с критериями, определенными положением о проведении мероприятия. При этом они обращали внимание на творческий подход, качество исполнения, культуру оформления представленных экспонатов.
В итоге первое место было присвоено неординарной елке, изготовленной осужденными, трудоустроенными на участке металлообработки исправительного учреждения. Команду победителей, а также всех участников конкурса наградили дипломами.
Теперь созданные руками умельцев новогодние деревья установлены в жилых помещениях отрядов, где они своим убранством радуют всех осужденных, создавая атмосферу праздника.
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