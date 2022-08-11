11.08.2022
15:18
630
Якутск
Самая необычная свадебная церемония в Якутске 😍
Интересная свадебная церемония прошла на футбольном поле во дворе Якутского педагогического колледжа — сообщает телеграм-канал Yakutsk News.
Обратите внимание, что сами молодожены и гости сменили официальные наряды на спортивные костюмы.
Фото: ulusmedia
Источник: https://t.me/yakutsk_newss
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