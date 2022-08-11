11.08.2022
15:18
630

Якутск

Самая необычная свадебная церемония в Якутске 😍

Интересная свадебная церемония прошла на футбольном поле во дворе Якутского педагогического колледжа — сообщает телеграм-канал Yakutsk News.

Обратите внимание, что сами молодожены и гости сменили официальные наряды на спортивные костюмы.

Фото: ulusmedia
Источник: https://t.me/yakutsk_newss

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх