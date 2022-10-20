Самая некомфортная погода: Гололедица плюс сильный ветер

На большей части небольшой, по нижней Лене, западе, центре, днем востоке местами умеренный снег, в Алданском, Нерюнгринском, Колымских районах местами сильный, ветер умеренный, по нижней Лене порывистый до 9-14 м/с, на побережье Арктики и Колыме до 15-20 м/с, метели, температура ночью -2,-7°, при прояснениях -12,-17°, на северо-востоке -22,-27°, днем 0,-5°, на юго-западе до +3°, на северо-востоке -9-14°. В Якутске небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный 2-7 м/с, днем порывы 7-12 м/с. Температура ночью-5-7°, днем -2-4°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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