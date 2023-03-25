Самая мощная магнитная буря вызвала северное сияние не только в Якутии

Северное сияние в Якутии

Над Якутией вчера разразилось сильное северное сияние. Якутяне делились фото этого красивого явления. Кстати, северные сияние в эти дни можно было наблюдать не только севере России. Аврора посетила гораздо более южные края, где раньше такое явление не наблюдали.

Сильная магнитная буря продолжается на Земле третий день, уровень ее опасности за прошедшие сутки не уменьшился, говорится в материалах Института прикладной геофизики, сообщает тгк ТАСС.

Уровень G3 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы ложные тревоги в предохранительных системах энергетических систем, возможны «закипания» масляных трансформаторов.

Фото тгк Балабкина Бриф.

Аяна Николаева тоже поделилась в соцсетях фото и видео небесного явления: Северное сияние в Верхневилюйске сегодня ночью в конце марта — это интересно. Фото нашей соседки Галины Алексеевны Захаровой.

Яркое полярное сияние наблюдали минувшей ночью в Ленинградской области и даже в Петербурге, а также в других регионах России и других странах. Причина — сильная магнитная буря, сообщает Фонтанка.

Мощная вспышка на Солнце вызвала сильную кратковременную встряску в магнитном поле нашей планеты. Основной удар заряженных частиц силой 5-6 баллов на период с 0:00 до 6:00 часов, днем сила колебаний будет немного меньше.

В пятницу, 24 марта, сила колебаний в магнитном поле Земли снизилась сначала до 4, а затем и 3 баллов. Однако период затишья продлится недолго. Уже вечером в субботу, 25 марта, разыграется геомагнитный шторм силой 5 баллов.

Это самая сильная в 2023 году магнитная буря, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, индекс возмущений магнитного поля Kp даже немного превысил отметку в 7 единиц, характерную для сильной магнитной бури, отмечает метеоролог.

Влияние магнитных бурь на организм человека

Самое распространенное недомогание во время магнитной бури – головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях.

У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь.

Специалисты советуют готовиться к магнитным бурям заранее.