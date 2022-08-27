27.08.2022
10:43
291
Путешествия & Отдых
Самая крутая собака Якутии: водит машину!
А вы знали, что собаки в Якутии умеют водить машину! «Водит уазик, внимательно смотрит на дорогу и зеркала проверяет», — пишет хозяин собаки в Твиттере. А еще собирает ягоды и грибы. Осталось только получить права: вообще будет крутая! Видео: lanasnsdlana
Источник: тгк Yakutsk News
Один комментарий на «Самая крутая собака Якутии: водит машину!»
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