Самая крутая собака Якутии: водит машину!

А вы знали, что собаки в Якутии умеют водить машину! «Водит уазик, внимательно смотрит на дорогу и зеркала проверяет», — пишет хозяин собаки в Твиттере. А еще собирает ягоды и грибы. Осталось только получить права: вообще будет крутая! Видео: lanasnsdlana

Источник: тгк Yakutsk News

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