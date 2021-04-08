Самая кровавая пьеса Шекспира на сцене Саха театра

Саха академический театр им. П.А. Ойунского 9 апреля с 18:00 приглашает на спектакль по трагедии «Тит Андроник» В. Шекспира “ТИИТ”, режиссер Сергей ПОТАПОВ, сценография Михаила ЕГОРОВА, художник по костюмам Сардаана ФЕДОТОВА, музыкальное оформление Владимир ПЕСТРЯКОВ, световое оформление Аркадия ХАРИТОНОВА.

Это одно из первых произведений молодого Шекспира, которое относится к жанру «кровавой драмы». Многие божественно влюбленные в автора, даже сомневались, что это было написано им. Говорили, как такую гадость мог написать великий Шекспир.

У Сергея Потапова на драматургию Шекспира свое особое видение. В «Тит Андронике» он увидел знаменитые образы поздних произведений: Ромео и Джульетту, Гамлета, Короля Лира и даже Отелло. Режиссер Потапов даже находит здесь сходство с сюжетами брутального Тарантино.

Роль главного героя Тиита режиссер доверил своему однокурснику заслуженному артисту РС (Я), Лауреату Государственной премии РФ Иннокентию Луковцеву, который творческую деятельность начал с образа Шута в «Короле Лире», а сейчас будет играть полководца Римской империи, завоевателя и основателя государства, о чем и говорит его имя Тиит (Тиит в переводе на русский Лиственница).

… С древних времен все происходящее с жертвоприношением Богам с целью благого намерения порождает Зло… Народ делая светлое Добро, не ведал, что творит кровную месть…

Роли исполняют: заслуженный артист РС (Я), Лауреат Государственной премии РФ Иннокентий Луковцев, заслуженная артистка РС (Я) Ильяна Павлова, заслуженный артист РС (Я), Лауреат Государственной премии РС (Я) Айаал Аммосов, заслуженный артист РС (Я) Петр Садовников, заслуженная артистка РС (Я) Ирина Никифорова, заслуженная артистка РФ, РС (Я) Лена Сергеева – Румянцева, заслуженный артист РФ, РС (Я) Петр Баснаев, народный артист РС (Я) Иннокентий Дакаяров, Сергей Баланов, Роман Дорофеев, Ирина Михайлова и другие.

Спектакль идет с синхронным переводом на русский язык.

Билеты можно приобрести в кассе театра – ежедневно с 10:00 до 18:00. Бронирование осуществляется по телефонам 34-13-31, 34-33-26, онлайн – покупка доступна на нашем сайте sakhatheatre.ru, а также у наших партнеров – ykt.ru, tesserus.com.