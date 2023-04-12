Самая красивая подозреваемая, которую ищет полиция Якутии

«Самая красивая преступница Якутии», — комментируют люди фотографию разыскиваемой, сообщает тгк @sakhapress1:

Сегодня в соцсетях местных правоохранительных органов было опубликовано сообщение о розыске 27-летней уроженки Жиганского улуса, подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). Отмечалось, что девушка скрывается от органов предварительного следствия.

Сообщение сопровождалось фотографией разыскиваемой. И вышло так, что интернет-пользователи восхитились красотой девушки и пишут следующее:

— Какая красотка, поймай меня, если сможешь;

— Самая красивая преступница Якутии;

— Такая красивая девушка — и не подумаешь!;

— Украла сердечко.

Добавим, что по закону у сотрудников полиции есть полномочия публиковать видео и фото разыскиваемых граждан, которых подозревают в совершении каких-либо преступлений.