Самая красивая блогерша Якутии открыла в Москве свой бизнес

Известная блогерша Лина Малина, не столь давно переехавшая с семьей в Москву, на своей страничке в соцсетях поделилась радостным событием: «Ура! Готовы вам представить нашу продукцию RATH. Это мужские тёплые спортивные костюмы». О бизнесе якутянка мечтала давно, поддержал ее муж. Лина Малина пишет, что одному человеку, тем более женщине, затеять свое дело сложно: «Мы работали днями и ночами, продумывая каждую мелочь… Слава договаривался с цехом, с производством, находил материалы. Реализовывал нашу мечту». Главным отличием своей продукции девушка считает высокое качество: они с мужем с большой тщательностью отнеслись к выбору материла для пошива костюмов, полностью отслеживают этапы производства. Первые ценители костюмов от Лины Малины сравнили их с одеждой Канье Уэста.