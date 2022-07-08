Самая быстрая, ловкая, умелая семья работает в Сахаэнерго

Сегодня, в день Семьи, любви и верности в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 60-летию Якутскэнерго, сотрудники филиалов и дочерних обществ энергокомпании приняли участие в корпоративных играх «Мама, папа, я – спортивная семья», которые проводились в спортивном комплексе «Динамо». В соревнованиях приняли участие 5 семейных команд.

«Спортивная семья – всегда здоровая и крепкая. Все семьи, которые приняли участие в этих соревнованиях – уже победители! Хочется надеяться, что заряд положительной энергии, дружбы и радости, который семьи наших сотрудников получили в этот день, надолго останется с ними», – поделился генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.

На протяжении нескольких часов якутские энергетики проходили смешанную эстафету с предметами, где нужно было, прыгать на скакалке, мяче-фитболе, бегать зажимая баскетбольный мяч между ног, передавая эстафету от папы к маме и ребенку, метали дротики, перетягивали канат, приседали, отжимались, бегали и коллективно прыгали.

По словам главного судьи соревнований Константина Фаткулина, команды проходили непростые дистанции, чтобы получить звание самой спортивной, дружной и быстрой семьи. Эстафеты, подвластные только дружным и слаженным семьям, заставили пап, мам и детей потрудиться.

Соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья» – это всегда потрясающая атмосфера, азарт в глазах детей и их родителей, и непередаваемые эмоции. А еще мощная поддержка коллег-болельщиков, которая тоже очень влияет на результат.

По итогам 6 этапов игр наилучшие результаты показала команда «Синергия» Сахаэнерго – семья Федоровых. Второе место заняла команда «ЭРЭЛ» – семья Борисовых из Центральных электрических сетей, а почетное третье место – у команды «Быстрые кеды» Якутской ТЭЦ – семьи Дьяконовых-Портнягиных.

Семьи занявшие призовые места получили денежные призы, грамоты и кубки. Семьи Линник и Щукины, хоть и не взошли на пьедестал почета, тоже выложились на все 100%, а заодно внесли в копилку воспоминаний еще одно яркое семейное событие, а также массу незабываемых положительных эмоций.