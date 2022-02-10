Самая большая школа Якутии строится в «Прометее»

В Якутске в 68 квартале по ул. К.Д.Уткина компания ООО «Прометей» заканчивает строительство школы на 990 мест, которая станет самой большой в республике. В трехэтажном здании общей площадью 14 806 тыс. кв. метров разместят учебные классы, административные помещения и зоны для отдыха.

«2022 год проходит под знаком 100-летия Якутской АССР. К этой знаменательной дате в республике уже построено 85 социально-значимых объектов. Строительство школы ведется в рамках национального проекта «Образование» и приурочено к юбилею Якутской АССР. Объект будет достроен уже в этом году, его стройготовность на сегодня составляет 80%. Сейчас рабочие завершают монтаж системы отопления и вентиляции, кладут плитку, монтируют водоотведение и канализацию, систему электроосвещения, а также комплектуется оборудование», — сообщила первый заместитель министра строительства Галина Новикова.

Современная школа будет состоять из 5 блоков: блок начальных классов, спортивный блок, в двух блока разместятся учебные кабинеты для учащихся II-III ступени и общий блок со столовой, универсальным актовым залом со свободной мобильной расстановкой мебели, библиотечно-информационным центром и административными кабинетами. Все блоки между собой будут соединены атриумом.

Это будет школа с просторными холлами, большими панорамными окнами и светлыми кабинетами. Со столовой, где одновременно могут находиться 500 человек, с универсальным актовым залом и спортзалами, рассчитанными на проведение соревнований. На прилегающей территории будут оборудованы спортивные и детские площадки, футбольное поле с беговыми дорожками.

К строительству сложного с конструктивной и архитектурной точки зрения социального объекта, который кроме всего прочего, будет отвечать всем санитарным, противопожарным и антитеррористическим правилам, подрядчик приступил в феврале 2020 года.