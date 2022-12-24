Сам Трутнев возглавил оргкомитет Игр «Дети Азии»-2024 в Якутске

Вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев возглавил оргкомитет по подготовке и проведению игр «Дети Азии» в 2024 году. Соответствующий приказ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации. Заместителями председателя оргкомитета назначены министр спорта РФ Олег Матыцин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Всего в оргкомитет вошли 22 человека, сообщает ЯСИА

Министерству спорта РФ совместно с правительством Республики Саха (Якутия) и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти поручено разработать план мероприятий по подготовке и проведению в 2024 году в Якутске международных соревнований «Дети Азии» по летним видам спорта. Игры «Дети Азии» в Якутске планируется провести с 25 июня по 7 июля 2024 года. Ожидается участие около 3 000 спортсменов в возрасте от 13 до 16 лет. Помимо ставших традиционными для игр «Дети Азии» 17 видов спорта, по инициативе Якутии в программу соревнований включены 4 дополнительных вида спорта — стендовая стрельба, шахматы, кикбоксинг и танцевальный спорт.