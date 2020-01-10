Сам себе Дед Мороз: В Якутске прошла акция в помощь многодетным мамам

Необычную акцию добра в поддержку одиноких матерей, воспитывающих трёх и более детей, организовало общественное движение «Я рядом» («Сэргэстэhэ»). По словам организатора, председателя движения Виктории ВАРЛАМОВОЙ-КОНТОЕВОЙ, главная идея новогодней акции -​ подарить радость и настроение ​ семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В этот раз вместо стандартных новогодних сладостей мамам и детям подарили праздничные сертификаты на посещение танцевальных и спортивных занятий проекта «Рядом с мамой».

Новогоднюю акцию ​ «Сами себе Деды Морозы» активно поддержали председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Петр ГОГОЛЕВ, народные депутаты Гаврил АЛЕКСЕЕВ и Дмитрий СЕМЕНОВ. Благотворителем также выступил исполнительный директор АО «Сахаэнерго» Алексей ИВЛЕВ. Организаторы уверены, что творческая атмосфера и активный отдых помогут мамам избавиться от стресса, сблизиться с детьми, укрепить здоровье и обрести гармонию.

Помощь в организации благотворительной акции оказали представители округов города ​ Якутска, центр поддержки семей «Тэрчи», директор Дворца детского творчества, общественник Мария ПЕТРОВА и журналист София БУЛЧУКЕЙ.​

Общественное движение «Я рядом» (“Сэргэстэhэ») ​ выражает искреннюю благодарность всем благотворителям акции и тем, кто оказал посильное содействие. Спасибо вам за доброту и чуткость! Желаем вам неиссякаемой жизненной энергии, мира и благополучия! Счастья, здоровья вам и вашим близким и родным!​