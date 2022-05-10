Салют Победе озарил небо Якутска

Масштабные праздничные мероприятия 9 мая в Якутске завершились концертом и зрелищным салютом. На площади Победы в 22.00 часов запустили праздничный фейерверк. В течение 10 минут зрители любовались красочным огненным шоу.

Горожан и гостей столицы с Днём Победы еще раз поздравил глава города Якутска Евгений Григорьев.

«Подвиг наших отцов, дедов и прадедов не должен померкнуть, память о нём мы будем передавать из поколения в поколение. Пока мы помним – не иссякнет наше единство!», — сказал Евгений Григорьев.

В этом году в честь Великой Победы небо Якутска осветилось множеством ярких огней в виде астр, волн, водопадов самых разных цветов и размеров.