17.04.2022
18:05
297
Якутия
Салат Цезарь из якутских продуктов от шеф-повара «Тыгын Дархана»
Салат «Цезарь» можно приготовить полностью из якутских продуктов. Шеф-повар ресторана «Тыгын Дархан» Константин Матаннанов доказывает это. Куриная грудка – Якутской птицефабрики, овощи – Саюри, сыр – только Олекминский. — Выбираем наше местное! — говорит Матаннанов. Внимание — видео не рекомендуется смотреть на голодный желудок #объясняемреспублика_саха
Фото: #объясняемреспублика_саха
Источник: #объясняемреспублика_саха
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.04.2022
117
17.04.2022
190
17.04.2022
393
17.04.2022
233
17.04.2022
176
17.04.2022
182
17.04.2022
1400
17.04.2022
399
17.04.2022
256
17.04.2022
231
17.04.2022
977
17.04.2022
950
17.04.2022
582
17.04.2022
345
17.04.2022
375
17.04.2022
931
17.04.2022
992
17.04.2022
320
17.04.2022
2217
16.04.2022
2307
16.04.2022
648
16.04.2022
386
16.04.2022
364
16.04.2022
1431
16.04.2022
1301
16.04.2022
683
16.04.2022
515
16.04.2022
442
16.04.2022
2817
15.04.2022
1418
15.04.2022
1006
15.04.2022
612
15.04.2022
501
15.04.2022
1169
15.04.2022
1313
15.04.2022
619
15.04.2022
582
15.04.2022
638
15.04.2022
538
15.04.2022
1792
ТОП НОВОСТИ
15.04.2022
7153
12.04.2022
5792
14.04.2022
5591
11.04.2022
3835
12.04.2022
3560
15.04.2022
3543