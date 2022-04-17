17.04.2022
18:05
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Якутия

Салат Цезарь из якутских продуктов от шеф-повара «Тыгын Дархана»

Салат «Цезарь» можно приготовить полностью из якутских продуктов. Шеф-повар ресторана «Тыгын Дархан» Константин Матаннанов доказывает это. Куриная грудка – Якутской птицефабрики, овощи – Саюри, сыр – только Олекминский. — Выбираем наше местное! — говорит Матаннанов. Внимание — видео не рекомендуется смотреть на голодный желудок #объясняемреспублика_саха

Фото: #объясняемреспублика_саха
Источник: #объясняемреспублика_саха
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