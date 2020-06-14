Сэргэ («коновязь») — ритуальные столбы у якутов.

Сэргэ означает, что у местности, где оно установлено, есть хозяин. Нельзя разрушать сэргэ — оно должно само прийти в негодность.

Сэргэ связано с культом коня — к нему привязывали коней хозяева и гости, а также оно является символом дерева жизни, мирового дерева, объединяющего три мира.

На столбе вырезаются три горизонтальные канавки. Верхняя предназначается для привязывания коней небожителей верхнего мира, средняя — для коней людей, и нижняя — для лошадей подземного мира.

В Якутске установлено большое количество сэргэ — в этом фоторепортаже покажем некоторую их часть.

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