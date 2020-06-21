Сакральная пища саха

Традиционная еда у саха не отличалась особой затейливостью, трудно было изощряться в суровых условиях жизни. Но все родовые и семейные торжества сопровождались особенным столом с глубоким символическим смыслом. Прохождение зимнего времени считалось великим рубежом, являлось важным календарным событием. Наступление лета будило силы, отодвигало голод и холод, давало на короткое время довольно сытую жизнь: можно было поесть молочных продуктов, добыть рыбы, достать дополнительную пищу буквально из-под ног — насладиться вершками и корешками растений.

Переход из зимы в лето знаменовался обрядами-благодарениями божествам, духам местности – ысыахом. Исследователи упоминают, что в старину ысыах устраивали не каждый год.Организовать родовой праздник мог позволить себе только большой богач, и дело это было затратным . Тот баай, который при жизни организовывал ысыах три раза подряд, считался местным героем, слава о нем долго воспевалась сородичами, ближними и дальними.

Со времен Элляя (он же по легенде первым и устроил ысыах, изготовил кымыс и всю кымысную посуду) главным напитком ысыаха являлся кымыс, сакральный напиток, дарующий жизнь и благодать. Очень подробное описание находим у В. Серошевского: «Кумыс – это сырое кобылье молоко, пришедшее в кислое и спиртное брожение. Приготовляется оно у якутов таким образом: парное кобылье молоко, остывшее в подойнике до обыкновенной температуры, сливают в симир, продымленный кожаный мешок с узким горлышком. В молоко кладут закваску, которая состоит обыкновенно из остатков старого кумыса или прошлогоднего кумысного осадка, старательно собранного и высушенного». Затем кумыс тщательно взбалтывали специальной мутовкой – мутук. «Мешок для приготовления кумыса, украшенный серебряными подвесками, бусами и прядями белых конских волос, стоит обыкновенно недалеко от камина, на низком стульчике… Дети и женщины между делом подходят к нему и взбалтывают. Взбалтывание облегчает превращение молочного сахара в спирт, углекислоту и молочную кислоту, в чем и состоит производство кумыса…Через полтора-два дня кумыс готов. Он кисло-сладкого вкуса, со своеобразным сырным запахом… Он бодрит, быстро восстанавливает силы, прекрасно утоляет жажду. Якуты, избегающие употреблять в пищу кислое после сильной усталости, делают исключение для кумыса». Хороший хозяин гордился кымысом как счастьем.

Праздник Ысыах в Намском улусе, апрель 1913 г. Фото Акима Курочкина, из фондов МАЭ

Эт – мясо, самая питательная пища занимала по употреблению у якутов третье место, после молочных продуктов и рыбы. Скотоводы не могли бить скот по всякому желанию, слишком дорогой ценой обходилось его содержание на севере. На столы бедняков мясо редко попадало, всего несколько раз за целый год. Богач же мог есть мясо по два раза в день! Кобылье мясо ценилось больше и стоило дороже, чем говядина. О жеребятине, которой мы сейчас ежегодно наслаждаемся и речи не шло. Поговорка гласит, что его едят только богачи и конокрады. Вырастить лакомое мясо для употребления в пищу было особым искусством. «Якуты различали 9 степеней тучности конного скота и три степени истощенности. Мясо в последней стадии истощения «ырбыт» считали вредным», — отмечал Серошевский. Лучшими частями считались, да и сейчас считается, мозг – силии, затем брюшной жир и внутренний, «дальше — жир лошадиного или коровьего горба, наконец – жиром обросшее мясо, причем предпочтение отдается ребрам. Голову скотины считают долей почетной, жертвуют ее духам, и потребление ее откладывают к праздникам, но особенно вкусной ее не считают». Печень, почки, кровяная колбаса шли на подарки и угощения гостей. Кстати, до сих пор эта традиция осталась. Мясо в старину готовили без изощрений, просто варили в воде, даже без соли и приправ, причем недолго, вываренное мясо не любили. Суп саха не варили. Старики вспоминали и при этом удивлялись, что в старину подавали мясо большими кусками, ели только его, а бульон выливали.

Арыы – масло. Достоинство этого продукта воспето в песнях и сказаниях. Масло – служило даром, пищей для богов, имело очень большое значение в традиционной ритуальных действиях: на свадьбах, родинах и, конечно, особо на ысыахе. «Самый бедный якут старается, чтобы в праздник оно было у него на столе, и самый скупой хозяин должен покормить маслом хоть раз в неделю рабочих» — читаем у Серошевского. Изготавливали арыы из сливок: «Для этого проквашенные сливки перед сбиванием ставят в теплое место, где они согреваются до 20 с лишним градусов, а затем сбивают при помощи мутовки в том же берестяном ведре, перед пылающим камином. За 15 – 20 минут масло готово». В более старые времена масла ели мало, употребляли преимущественно в виде хайах. Только отправляющиеся в дальнюю дорогу брали с собой настоящее масло. Интересно: «Масло зовут якуты ары; имя можно считать нарицательным, общим. Так, они зовут древесные масла: от-мас арыыта; костяной мозг называют уонг арыта… Масло якутское бывает двоякого рода: свежее, сырое, сикей, и топленое, джангкир, что значит, собственно, прозрачный». Ели это питательный продукт в разном виде: закуской в виде твердых кусков, можно было его накрошить в чай, на торжества кусками масла сдабривали кымыс. Особенно было распространено питье растопленного масла, особые удальцы выпивали по 5-10 фунтов сразу (от 2-х до 5-ти литров).

Приготовление масла. Якутия, Бутурусский улус, март 1904 г. Фото И.В.Попова, из фондов МАЭ

Саламат – редкая еда на столе, деликатес, пища только праздничная, ритуальная, «апогей всех наслаждений». «Из масла и муки приготовляют «божественный саламат», свадебное угощенье, пищу мощных духов, богатых людей, больных и рожениц. С возникновением хлебопашества в Якутской области саламат стал употребляться и в менее торжественных случаях и проник в более бедные слои населения…Приготовляется он из влажной ячменной или ржаной муки, сильно прогретой, даже поджаренной в котле на слабом огне. Чтобы мука не пригорела, к ней подмешивают постоянно понемногу воды и ее постоянно мешают. В конце вместо воды подливают масло до полного насыщения. Иногда вместо масла употребляют сливки» — писал Серошевский. Готовили саламат по разному: на масле, на сметане, на сливках, на пахте. Предназначение его было разным: специальный саламат приготавливался на свадьбу – уруу саламаата, пожирнее, сытнее, другой вид — мягкий, нежный сливочный предназначался роженице – Айыыhыт салаамата .

Якуты занимаются вспашкой. Конец ХIХ века. Из фондов Национального архива РС (Я)

Алаадьы – оладьи. Русское название «оладьи» трансформировалось на якутский лад «алаадьы». Это праздничное блюдо в кухне саха появилось поздно, этнограф С. Николаев – Сомо5отто массовое появление муки и мучных блюд датировал второй половиной ХIХ века. Тесто для оладьи разводили на молоке и очень редко просто на воде. При наличии возможностей в тесто для оладий вливали сливки, молозиво и сырые яйца. Само печение оладий производилось то в небольшом, то в обильном количестве масла. Их ели горячими, макая в тёплое, жидкое масло. Интересно, что Сомо5отто зафиксировал также разное название традиционных блюд, в том числе алаадьы. Например, выпеченные на малом количестве масла, носили название «лабырык» или «лабырыкай». Их ели со сметаной, или без масла. Иногда такое же название носила лепёшка, выпеченная из жидкого теста в сковороде чуть натёртой маслом или скотским салом. Укоренилась несколько трансформированная традиция использовать пищу — алаадьы в качестве приношения духам местности при посещении леса, переходе перевала и прочее, причем в любое время года.