SakhaLife сегодня 15 лет!

В далеком 2007 году на просторах интерната впервые вышли публикации на SakhaLife, информагентстве, родившемся под знаком отважного Овна. Честно говоря, мало кто заметил новый ресурс, потому что информагентству предстояло еще раскрутиться. В рейтинге якутских сайтов в тот день мы заняли 1236 позицию. Лидировали ЯСИА, SakhaNews и «В Якутии.ру», появившиеся на два года раньше. Практически одновременно с нами стартовало информагентство Якутия24, входящее в медиа-группу «Ситим».

В последующие дни мы напряженно работали, вкладывая время, силы, талант, но просмотров было критически мало – 5, 15, 20… Но мы продолжали работать так, как если бы нас читали тысячи.

И все же, слух о нас быстро прошел по всей республике, и каждый день мы преодолевали десятки, иногда сотни позиций, динамично двигаясь к лидерству.

Сегодня в республике десятки информагентств, и постоянно появляются новые. При этом SakhaLife – один из информационных лидеров Якутии. Благодаря вам, нашим верным читателям, партнерам, рекламодателям, ньюсмейкерам, мы востребованы и задаем тренды. За эти пятнадцать лет все мы стали свидетелями расцвета и заката интернет-форумов, соцсетей, теперь набирают популярность телеграм-каналы. Завтра появится еще что-то новое… А SakhaLife был, есть и будет информационным ресурсом, который сообщает об основных событиях в Якутии. Наша лента формируется на региональных новостях, что особенно ценно. Мы формируем информационное поле и наполняем контент, который доходит до читателя напрямую или через соцсети, мессенджеры и телеграм-каналы. 24 часа 7 дней в неделю на протяжении 15-ти лет без выходных и праздников работает SakhaLife.

В эту знаменательную дату благодарим всех наших читателей, мы работаем для вас! С каждым годом наших читателей становится все больше. Статистика радует, мы чувствуем, что степень интернетизации Якутии растет.

Благодарим наших ньюсмейкеров, вы вообще крутые! В сфере политики, экономики, бизнеса, общественной жизни, культуры, искусства, шоу-бизнеса, спорта в Якутии есть свои лидеры, которые постоянно подают информационные поводы. Мы поддерживаем нашу элиту в разных сферах, потому что нельзя все критиковать, высмеивать и превращать разных фриков в норму жизни. Есть лидеры мнений, на которых равняются, которым подражают, которыми восхищаются и даже завидуют.

Мы поддерживаем человека труда. Рассказываем о честных тружениках в разных сферах экономики республики.

Поддержка чтения, в том числе чтения бумажных книг – еще одна ценность SakhaLife. И в этом вопросе мы сотрудничаем с Национальным книжным издательством «Айар» («Бичик»), Национальной библиотекой республики, Детским книжным издательством «Кэскил» и другими.

SakhaLife освещает многие события в сфере культуры и искусства, тем самым поддерживая духовность в обществе. И мы от души благодарим наших партнеров в культуре и искусстве.

Мы публикуем материалы от разных конфессий, в том числе от православия и традиционной якутской религии Аар Айыы итэ5элэ. Вера – одна из главных ценностей, выработанная человечеством.

SakhaLife поддерживает спорт и здоровый образ жизни.

SakhaLife борется с коррупцией и правонарушениями. Одним из самых суровых наказаний для коррупционеров и преступников бывает огласка, и мы вносим свою лепту.

С каждым годом, увы, законодатель сужает поле работы для лицензированных СМИ, отошли в прошлое времена романтической политики 90-ых и оглушительной гласности. Поэтому и расцветают одна за другой альтернативные площадки. Но кто-то должен давать объективную, проверенную информацию, работать в правовом поле страны. SakhaLife продолжает оставаться таким рупором.

Мы благодарим наших дорогих рекламодателей, многие из которых за эти годы стали друзьями. Среди них как флагманы экономики республики, так и самоотверженные представители малого бизнеса. Ваша поддержка бесценна!

Благодарим пресс-службы министерств, ведомств и предприятий. Дорогие коллеги, вы делаете очень нужную обществу работу. Благодаря вам, мир узнает много полезной информации.

Благодарим наших авторов, фрилансеров, которые все самое «вкусное» направляют в SakhaLife. Ваши талант и трудолюбие, любовь к информации восхищают!

Благодарим наших коллег-журналистов из разных изданий, блогеров и админов телеграм-каналов. Мы постоянно цитируем друг друга, черпаем информацию и все вместе через полифонию мнений формируем свободу слова, работаем ради общего дела.

В новой рубрике «Вдохновляющая цитата» мы собираем цитаты о Якутии и якутянах. Тем самым мы поддерживаем таланты и созидателей в самых разных сферах. Мы провозглашаем Жизнь. SakhaLife – жизнь Якутии. Благодарим, что вы с нами! Ваш интерес, ваши просмотры, ваша энергия – тоже кирпичики в фундамент успеха SakhaLife, который делает дружная команда.

И да вернется к каждому все сторицей, да многократно преумноженным!