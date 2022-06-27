SakhaLife подводит итоги викторины, посвященной Ысыаху

Вот и прошли по всей республике многочисленные Ысыахи, якутяне получили возможность после двухлетней пандемии отпраздновать национальный праздник на большой тюсюлгэ, пройти обряд очищения, приобщиться к алгыс, посмотреть культурно-спортивные мероприятия, отведать үтэһэ с пенным кумысом, встретить первые лучи восходящего солнца и попросить у высших сил исполнение заветных желаний.

Сетевое издание SakhaLife с 16 июня по 26 июня провело тематическую викторину, посвященную Ысыаху.

Читатели проявили самое активное участие, писем мы получили очень много и первыми правильные ответы прислали Анна Павлова, Мария Иванова и Алексей Толстоухов.

Анна Павлова работает в СВФУ, в свободное время занимается национальным шитьем в творческой студии «Уктэл» под руководством Л.П. Жирковой, играет на хомусе с ансамблем «Ытыс ымыыта» школы третьего возраста, учится игре на кыл-кылыьахе (кырыымпе), вникает в изучение рун в общесте «Силис».

Поскольку природа успокаивает, умиротворяет и придает силы, она любит отдыхать на даче, где с мамой Екатериной Федотовной, которой исполнилось 91 год, занимаются огородом.

Анна Алексеевна с мужем воспитывают двоих сыновей, кроме того, у них есть кот Тамерлан, собаки Харгос и Арчибальд.

Мария Иванова работает библиотекарем в художественном училище им. П.Романова в г. Якутске. В свободное время увлекается пешими прогулками и кулинарией, любит семейные выезды на природу.

В Якутии строительный сезон короткий, Алексей Толстоухов находился на работе, поэтому на вручение призов подошла его жена Айсена Степановна. Алексей родом из Чурапчинского улуса, работает со своей бригадой на строительных объектах. В семье растет трое детей, две дочки и в этом году родился долгожданный сын.

Еще раз поздравляем наших победителей!

Итак, публикуем правильные ответы на вопросы викторины:

Как называется обрядовая посуда, которая используется во время алгыс на ысыахе? (Ибир хамыйах. Во время обряда алгыс зачерпывают этим хамыйахом кумыс и разбрызгивают его вверх. Брызги кумыса должны долететь до неба, рассеяться в воздухе, полупрозрачными каплями должны окропить зеленую землю). Кто в этом году пригласил президента России Владимира Путина на Ысыах Туймаады? (многодетная семья Пестряковых). Как называется входная арка по которому мужчины проходят по правой стороне, а женщины по левой и что она олицетворяет? (Арка Аан Аартык олицетворяет пересечение границы мира небесных божеств и мира людей). В каком улусе был проведен первый Ысыах Олонхо? (2006 г. Сунтарский улус). Когда и где состоялся «Самый большой осуохай в мире», вошедший в книгу рекордов Гиннесса? (В 2012г. в г. Якутске в местности Ус Хатын). Что символизирует хоровод осуохай? (Это древний танец поклонения Солнцу. Движение по кругу напоминает движение земли вокруг небесного светила, которое она совершает за год. Считается, что участие в Осуохае сулит благополучие и наполнение энергией и новыми силами). Назовите семикратного победителя «Игры Дыгына»? (Иван Белолюбский). Впервые «Игры Дыгына» прошли в 1995г. на территории Якутского ипподрома, кто тогда стал победителем? (Иннокентий Макаров). В каком году был установлен рекорд Гиннесса по кумысопитию? (28 июня в 2014г. в г. Якутске в обряде кумысопития приняли участие 11 136 человек). Дни какой национальной республики будут одновременно отмечать во время Ысыаха Туймаады? (Одновременно с Ысыахом в Якутии прошли Дни республики Татарстан с участием главы региона Рустама Миннинханова).

27 июня компания «Саха чай» победителям викторины вручила подарочные наборы. Ароматный душистый чай из натуральных трав, собранных в экологически чистом районе, снимет накопившийся стресс, согреет душу за приятными беседами в кругу близких и родных людей, а якутский мед и шоколад внесет нотку сладкого безмятежного счастья.

Как отмечает основательница и владелица товарного знака «Саха чай» Нюргуяна Заморщикова, чай собирают в экологически чистых районах Якутии и наш местный мед по истечению длительного времени не кристаллизируется, это говорит о высоком качестве продукции.

Благодарим компанию «Сахачай» и участников викторины!