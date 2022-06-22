22.06.2022
09:00
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Мультикультурная Якутия

SakhaLife подводит итоги конкурса «Угадай, на каком языке поют»

Несмотря на суровые экстремальные морозы, невозможность гулять на свежем воздухе круглый год, отсутствие больших зеленых парков, высокие цены на жилье и продукты, Якутск является городом, где хотят жить представители самых разных национальностей.


С 12 июня по 19 июня 2022 г. сетевое издание SakhaLife.ru провело конкурс «Угадай, на каком языке поют?». Вниманию читателей были представлены 5 песен на языках народов, живущих в нашей многонациональной республике. По говору, по интонации читатели старались угадать этническую принадлежность исполнителей. SakhaLife получил много ответов. Часть участников были близки к правильным ответам, но многие перепутали киргизскую песню с казахской, эвенкийскую с эвенской, армянскую с татарской.

SakhaLife объявляет конкурс: угадай, на каком языке поют?

Сегодня мы оглашаем список правильных ответов:

  1. Киргизская песня
  2. Армянская песня
  3. Украинская песня
  4. Эвенкийская песня
  5. Эвенская песня

Таким образом, лишь одна участница смогла правильно угадать все пять песен! Ею оказалась Дайаана ИВАНОВА. Как рассказала о себе победительница, она работает поваром, доставляет горячие обеды. Кроме того, Дайаана любит путешествовать, пробовать блюда разных стран, интересуется культурой разных народов и предпочитает этно-музыку. Возможно, это ей помогло выиграть в конкурсе.


Сетевое издание SakhaLife вручило Дайаане подарочный сертификат в магазин обуви MARIO MUZI на сумму 5000 руб. Магазин находится в ТРК Туймаада и отправляет обувь в любую точку мира, доставка осуществляется с примеркой в день заказа.
В MARIO MUZI представлена широкая летняя коллекция красивой, эффектной, в то же время комфортной и удобной обуви, как на каждый день, так и на выход.
Поздравляем победительницу! Благодарим всех участников конкурса!

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU

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