SakhaLife подводит итоги конкурса «Угадай, на каком языке поют»

Несмотря на суровые экстремальные морозы, невозможность гулять на свежем воздухе круглый год, отсутствие больших зеленых парков, высокие цены на жилье и продукты, Якутск является городом, где хотят жить представители самых разных национальностей.



С 12 июня по 19 июня 2022 г. сетевое издание SakhaLife.ru провело конкурс «Угадай, на каком языке поют?». Вниманию читателей были представлены 5 песен на языках народов, живущих в нашей многонациональной республике. По говору, по интонации читатели старались угадать этническую принадлежность исполнителей. SakhaLife получил много ответов. Часть участников были близки к правильным ответам, но многие перепутали киргизскую песню с казахской, эвенкийскую с эвенской, армянскую с татарской.

Сегодня мы оглашаем список правильных ответов:

Киргизская песня Армянская песня Украинская песня Эвенкийская песня Эвенская песня

Таким образом, лишь одна участница смогла правильно угадать все пять песен! Ею оказалась Дайаана ИВАНОВА. Как рассказала о себе победительница, она работает поваром, доставляет горячие обеды. Кроме того, Дайаана любит путешествовать, пробовать блюда разных стран, интересуется культурой разных народов и предпочитает этно-музыку. Возможно, это ей помогло выиграть в конкурсе.



Сетевое издание SakhaLife вручило Дайаане подарочный сертификат в магазин обуви MARIO MUZI на сумму 5000 руб. Магазин находится в ТРК Туймаада и отправляет обувь в любую точку мира, доставка осуществляется с примеркой в день заказа.

В MARIO MUZI представлена широкая летняя коллекция красивой, эффектной, в то же время комфортной и удобной обуви, как на каждый день, так и на выход.

Поздравляем победительницу! Благодарим всех участников конкурса!