SakhaLife открыл новую электронную почту вне гугл

В связи с последними событиями появились систематические сбои в работе гугл, а так же почтового сервиса gmail.com, привязанного к нему. Поэтому SakhaLife открыл новую электронную почту, о чем сообщает своим партнерам и рекламодателям. Пресс-релизы отныне просим направлять на электронную почту sakhalife@internet.ru Всегда на связи!

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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