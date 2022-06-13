SakhaLife объявляет конкурс: угадай, на каком языке поют?

Как известно, в Якутии проживают представители более 100 национальностей. Наша республика широко известна своим гостеприимством, добродушием, щедростью и внутренним спокойствием якутян, а также толерантностью к членам других конфессий.



Поэтому, несмотря на экстремальные морозы и суровые условия жизни, наш северный край является центром притяжения, где хотят жить представители самых разных национальностей. В Якутии уважительно относятся к культуре и религии других народов, более того, национальные блюда народов Средней Азии такие как плов, шаурма, лагман, манты, люля-кебаб, шашлык завоевали всеобщую любовь и прочно вошли в нашу повседневную кухню.



Сетевое издание SakhaLife.ru объявляет конкурс: «Угадай, на каком языке поют?». Вашему вниманию будут предложены 5 песен, прослушав которые по говору необходимо угадать, на каком языке поют народы, проживающие в нашей многонациональной республике.

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5



Ждем ваши ответы на электронную почту: sakhalife.ru@gmail.com с пометкой конкурс. Не забудьте указать ФИО и контактный телефон. Выиграет тот, кто первым отправит правильные ответы.



Победитель получит подарочный сертификат на сумму 5000 руб. от магазина обуви MARIO MUZI. Магазин расположен в ТРК Туймаада и отправляет обувь в любую точку мира, доставка с примеркой в день заказа. В MARIO MUZI представлена широкая летняя коллекция красивой, эффектной, в то же время комфортной и удобной обуви, как на каждый день, так и на выход. Женщине придает шарм именно со вкусом подобранные туфли, когда стук каблучков заставляет обернуться любого мужчину.



Сроки проведения конкурса с 13 июня по 19 июня включительно. Итоги будут подведены 21 июня 2022 г.