Сайт якутского отделения Единой России поднялся на 11 место

По результатам сентября региональный сайт «Единой России» https://yakut.er.ru/ в рейтинге посещаемости поднялся на 11 место. Всего их 85.

Заполнение интернет-сервиса якутского отделения партии – одна из форм просветительской работы, освещения деятельности «Единой России». Содержание сайта играет, кроме того, важнейшую роль и в политической учебе местных отделений и первичек «Единой России» и агитационно-пропагандистской деятельности партии.

Обычная строчка рейтинга варьировалась в третьем десятке: с 22 по 29 место из 85-ти. 11 место – подтверждение того, что работа выстроена грамотно как политически, так и организационно.

Партийным сайтом занимается пресс-секретарь регионального исполкома «Единой России» Юлия Ходулова – опытный журналист, много лет проработавшая в республиканском общественно-политическом издании – газете «Якутия».

На этой неделе к обязанностям заместителя руководителя регионального исполкома – начальника отдела агитационно-пропагандистской работы приступил Андрей Петров. Впереди много планов и поиска путей для их реализации.