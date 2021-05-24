24.05.2021
16:40
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Происшествия

Сайт праймериз упал

На сайте https://pg.er.ru/  нагрузка на серверы превысила ожидаемую. В период начала голосования при достижении пиковых нагрузок такая ситуация наблюдается с многими сервисами, сообщает пресс-служба «ЕР».

«Все работы будут проведены в кратчайшие сроки, сайт заработает корректно в ближайшее время. Это никак не влияет на безопасность электронного голосования».


Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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