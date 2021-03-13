«Сайдыы» меняет жизнь сел Якутии

«Точка кипения — Якутск» запускает сеть сельских пространств коллективной работы, которые будут развернуты в районах республики. За основу взят опыт сети «Точек кипения», которая насчитывает более 110 отделений по всей стране. «Точки кипения» — не просто физические пространства или инфраструктура для совместной работы — это прежде всего сеть людей, которые занимаются развитием сообществ и распространения идей и практик технологического развития.

Напомним, что «Точка кипения — Якутск» стала одной из лучшей в России и была отмечена номинацией «Digital гуру», которая присуждается самому активному организатору онлайн мероприятий. Сейчас этот опыт будет транслироваться в районы, где будут открываться пространства коллективной работы «Сайдыы». Этими планами поделился программный директор АНО «Индустрия будущего» Иван Степанов:

Мы занимаемся реализацией стратегической инициативы «Новая модель села», в рамках которой открываются пространства коллективной работы «Сайдыы» в районах республики. В прошлом году успешно запущено первое пилотное пространство «Сайдыы» в селе Тит-Эбя Хангаласского улуса. В этом году планируется запуск минимум 5-и пространств, в том числе по линии Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) на базе сельских домов культуры и библиотек.

5 марта прошла установочная сессия, в которой приняли участие представители Сунтарского, Хангаласского, Мирнинского, Верхневилюйского, Нюрбинского, Горного, Усть-Алданского районов, посёлка Маган и города Якутска.

Помимо них в удаленном формате присутствовали руководители проекта Центра развития сети «Точек кипения» Ольга Такшаитова и Анастасия Трифонова.

10 марта стартовал специальный курс для команд, которые хотят создать пространство коллективной работы в малых городах и сельских поселениях на базе учреждений культуры и библиотек. Данный курс был предоставлен Центром по развитию сети «Точек кипения». Программа курса аккумулировала знания команды сети Точек кипения, лучшие практики работы в регионах и наработки лидеров действующих Точек.

Программный директор пилотного пространства коллективной работы «Сайдыы – Тит-Эбя» Василий Титов, Хангаласский улус.

— Мы успешно проработали на протяжении полугода. Если говорить о значимости проекта «Сайдыы» для наслега, то он меняет мировоззрение каждого человека и его взгляды на мир. Многие селяне думают, что есть школы и детские сады и развитие идет само, но через пространство коллективной работы все проходит гораздо быстрее. «Сайдыы» — важный инструмент для работы. Во время пандемии мы не столкнулись с большими сложностями, благодаря этому проекту.

Лилия Самсонова, заместитель главы села Тит-Эбя, Хангаласский улус:

— У нас в селе пространство коллективной работы «Сайдыы» открылось в сентябре 2020 года и по сей день мы работаем в одной команде: программный директор Василий Титов, менеджер Мария Куприянова, я представитель администрации, являюсь заместителем главы наслега. Мы совместно работаем и у нас неплохие результаты на сегодняшний день. Мы выиграли два гранта – грант фонда Потанина на цифровизацию деятельности нашего Культурного центра и грант Фонда президентских грантов на оснащение коворкинга. При поддержке команды «Точки кипения — Якутск» мы выиграли конкурс на разработку дизайн-кода села Тит-Эбя, которое организовало управление архитектуры республики. Если говорить о «Сайдыы», то это в первую очередь сплочение людей, проведено более 50 мероприятий, вовлечено более 500 людей и они уже знают что такое ПКР «Сайдыы» и постепенно вовлечение населения в этот процесс усиливается.

Мария Дьячковская, село Тит-Эбя Хангаласский улус:

— С тех пор как у нас открылось пространство «Сайдыы», у нас началось развитие в жизни наслега. С момента открытия прошло около 50 мероприятий разного масштаба и прошли через большое количество курсов, где мы узнали как оформлять проекты подавать заявки на гранты. Кроме этого, там открылись курсы программирования для детей и наши дети уже через несколько месяцев обучения уже есть первые результаты. Каждую пятницу дети проходят курсы по 3D-графике, где они делают мультфильмы.

Андрей Брызгалов, село Магарас Горный улус:

— К нам в январе приехал программный директор «Точки кипения — Якутск» Иван Степанов и предложил открыть пространство коллективной работы. Нам этот проект уже был интересен, мы о нем уже знали и следили за его работой через социальные сети. У нас будет новое отделение «Сайдыы», оно сейчас находится в стадии оформления документов. Этот проект объединяет людей и развивает их. Кроме этого, мы планируем открыть туристический кластер вместе с предпринимателями и будем работать в связке с пространством «Сайдыы».

Сардаана Абрамова, село Бердигестях Горный улус:

«Сайдыы» для нашего улуса станет центром притяжения креативных и инициативных людей, что будет способствовать появлению новых идей, открытию новых направлений и даст толчок для развития улуса.