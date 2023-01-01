01.01.2023
22:54
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Сахалыы

Сайа: САҤА ДЬЫЛЫМ АЛГЫҺА

❄Чолбон сулус уотун кэрдэр

Модун санаа тугун билэр

Туруу саха кимий дэтэр

Улуу үйэ кимэн иһэр…

❄Сандаарыахтын санаа эмиэ

Саҥа дьыллыын көрсүһэртэн,

Манньыйыахтын харах эмиэ

Мааны, уоттаах харыйаттан.

❄Маҥан хаардыы сырдык, сылаас

Махталынан сылбыт бүттүн,

Эдэр сылгы курдук айаас

Эҕэрдэлээх сылбыт үүннүн.

❄Айыылартан тэһииннэнэн

Арҕас үөһэ мэлдьи буолуох,

Үрүҥ күннээх омук буолан

Өрөгөйдөөн, туругуруох!

❄Ырыа буолан төлө көтөн

Ыра санаа ыраатыахтын,

Эрчим буолан өрө мөҕөн

Эрэл үөскэ эрдиниэхтин.

❄Чороон аайы дьол кымыһа

Тапталынан дьалкыйыахтын,

Сүрэх аайы санаа кыыма

Саҥа дьолго саҕыллыахтын!

САЙА

🎄🌈БАРЫГЫТЫН САҤА ДЬЫЛЫНАН ЭҔЭРДЭЛИИБИН!

❤БАҔАРАБЫН ЭРЭЛИ, ТАПТАЛЫ, ЭЙЭНИ!

Источник: https://vk.com/sakhasaya

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