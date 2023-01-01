01.01.2023
22:54
256
Сахалыы
Сайа: САҤА ДЬЫЛЫМ АЛГЫҺА
❄Чолбон сулус уотун кэрдэр
Модун санаа тугун билэр
Туруу саха кимий дэтэр
Улуу үйэ кимэн иһэр…
❄Сандаарыахтын санаа эмиэ
Саҥа дьыллыын көрсүһэртэн,
Манньыйыахтын харах эмиэ
Мааны, уоттаах харыйаттан.
❄Маҥан хаардыы сырдык, сылаас
Махталынан сылбыт бүттүн,
Эдэр сылгы курдук айаас
Эҕэрдэлээх сылбыт үүннүн.
❄Айыылартан тэһииннэнэн
Арҕас үөһэ мэлдьи буолуох,
Үрүҥ күннээх омук буолан
Өрөгөйдөөн, туругуруох!
❄Ырыа буолан төлө көтөн
Ыра санаа ыраатыахтын,
Эрчим буолан өрө мөҕөн
Эрэл үөскэ эрдиниэхтин.
❄Чороон аайы дьол кымыһа
Тапталынан дьалкыйыахтын,
Сүрэх аайы санаа кыыма
Саҥа дьолго саҕыллыахтын!
САЙА
🎄🌈БАРЫГЫТЫН САҤА ДЬЫЛЫНАН ЭҔЭРДЭЛИИБИН!
❤БАҔАРАБЫН ЭРЭЛИ, ТАПТАЛЫ, ЭЙЭНИ!
Источник: https://vk.com/sakhasaya
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