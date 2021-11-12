Этно певица Саина поделилась радостной и волнующей новостью в своем инстаграме и подчеркнула, что это «просто мечта».

Певица отметила, что спели они вместе на стене сотни экспертов в самом популярном в мире вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!», в котором исполнителей оценивает сразу сотня членов жюри. Сотню возглавляет Сергей Лазарев, Николай Басков является ведущим шоу!

САИНА СПЕЛА С БАСКОВЫМ!

@nikolaibaskov это просто моя мечта 🤦‍♀️🙃😂

Но, мы спели вместе на стене сотни экспертов #нукавсевместе хором.

Кстати, так мы отдыхали на съемках от души, и благодаря волшебному баяну супермузыканта @sergeyvoytenko ,

это было очень мощно 💜

Мы объединились, как никогда, и на этой программе мы встали все 💯 экспертов.

Музыка нас связала это точно про нас🙌✊❣️

Хор это исцеление души!

Моя Мама дирижёр -Хоровик, я тоже создала народный хор.

Петь хором это супер , да ещё с любимчиком нашей сотни, который стал душой для всех нас💓

В Москве дни летят стремительно , это видео передаёт настроение позитива , оптимизма .

Хочется больше петь и не знать никаких забот 😅

А сегодня снег в Москве 🙌

Пойте всегда и всюду, это и есть дыхательная практика и звукотерапия. Душа открывается от пения, сердце от мелодии и слов песни со смыслом.