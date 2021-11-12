Саина спела с Басковым!
Этно певица Саина поделилась радостной и волнующей новостью в своем инстаграме и подчеркнула, что это «просто мечта».
Певица отметила, что спели они вместе на стене сотни экспертов в самом популярном в мире вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!», в котором исполнителей оценивает сразу сотня членов жюри. Сотню возглавляет Сергей Лазарев, Николай Басков является ведущим шоу!
САИНА СПЕЛА С БАСКОВЫМ!
@nikolaibaskov это просто моя мечта 🤦♀️🙃😂
Но, мы спели вместе на стене сотни экспертов #нукавсевместе хором.
Кстати, так мы отдыхали на съемках от души, и благодаря волшебному баяну супермузыканта @sergeyvoytenko ,
это было очень мощно 💜
Мы объединились, как никогда, и на этой программе мы встали все 💯 экспертов.
Музыка нас связала это точно про нас🙌✊❣️
Хор это исцеление души!
Моя Мама дирижёр -Хоровик, я тоже создала народный хор.
Петь хором это супер , да ещё с любимчиком нашей сотни, который стал душой для всех нас💓
В Москве дни летят стремительно , это видео передаёт настроение позитива , оптимизма .
Хочется больше петь и не знать никаких забот 😅
А сегодня снег в Москве 🙌
Пойте всегда и всюду, это и есть дыхательная практика и звукотерапия. Душа открывается от пения, сердце от мелодии и слов песни со смыслом.
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