Саина поведала, как она полностью изменила свою жизнь

Саина… Кто эта удивительная женщина: тонкая и хрупкая, но такая сильная? Певица? Бизнес-леди? Посол ООН? Где она живет? Чем дышит? И почему так востребована в мировом формате? Как ей удалось полностью изменить свою жизнь? В интервью SakhaLife она дала ответ на эти вопросы.

— Саина, ты надолго к нам? Когда ты планируешь возвращаться в Москву, куда ты переехала несколько лет назад?

— «Здравствуй, Якутск! Как ты живешь?», «Где я была неважно, где побываю я неважно. Я все равно вернусь однажды, снова вернусь домой!»… 22 года я так здороваюсь с городом, где я родилась и сейчас живу.

Как спортсмены, которые ездят на сборы в разные страны, как ученые, которые ездят на экспедиции для сбора материала своих научных работ, так и я кочую по всему миру, показывая культуру коренных народов нашей республики. Дома не бываю по два месяца, как минимум.

Было время, когда три месяца жила в Москве, пытаясь добиться российской известности. Затем и вовсе 4 года пробыла в столице всея Руси. За это время успела поработать в Постпредстве в отделе культуры. Организовала якутский фольклорный ансамбль для студентов из республики, мы постоянно выступали на разных официальных мероприятиях. Затем стала стипендиатом Высшей экономической школы (Шанинка), готовила эссе на тему сохранения культуры КМНС (коренных малочисленных народов Севера). Работала ведущей на Этно-радио, даже вела собственную программу «От истоков к современности». К сожалению, успела подготовить сюжеты только про якутский и грузинский фольклор — радио закрылось.

В Якутск я вернулась по состоянию здоровья и занялась другим делом. Что меня радует — меня теряли, забывали, но я все равно возвращалась и снова была востребована, как певица.

— Якутяне мало знают о твоей жизни за пределами Якутии, тогда как достижения у тебя, судя по редким постам в Инстаграм, грандиозные. Расскажи о своих победах.

— У меня книги не хватит писать об этом (смеется). В период 2013-2017 годов я 3 месяца жила в Канаде. И эта страна меня приняла очень хорошо. Так хорошо, что я даже стала думать, чтобы сделать Торонто моим вторым родным городом. Но это был этап становления меня как этнической певицы на гораздо более серьезном уровне. За это время я подтянула английский, записала три альбома, провела несколько сольных концертов. Наш канадско-российский альбом с коллегами по цеху стал номинантом номинации «Лучший международный альбом» и я выступала на церемонии награждения Музыкальной премии первых наций Канады. В городе Икалуит пела по приглашению APTN телерадиокомпании. Ее представители запомнили меня, увидев в Норвегии на Всемирной конференции СМИ коренных народов мира, организованной ООН. Что еще происходило? Пела в Эдмонтоне на вторых Всемирных спортивных играх коренных народов мира. У меня остались поклонники в Канаде и ученики, которые уважают нашу культуру, играют на хомусе и даже открыли целое сообщество. Мои друзья-музыканты всегда поддерживают мою музыкальную деятельность, помогают в записях песен, организации концертов.

— Мало того, ты являешься послом ООН и в 2018 году открыла якутским тойуком сессию форума всемирной организации. Являешься частой гостью центрального телевидения. Откуда у тебя такая популярность в таких высоких кругах?

— Меня не выбирали послом. В миру меня называют народной артисткой Якутии и послом ООН, но официально это не так. Песню о Якутске народ называет гимном города, но официально эта песня не может быть гимном. Многие думают, что я живу в коттедже, но это не так — я не имею никакой недвижимости.

Моя уникальность в том, что я свободная личность без привязок. У меня нет границ, рамок, есть миссия и зов предков. И я могу уверенно сказать, что выполняю свое предназначение. Если все танцевальные коллективы республики привозят призовые места с международных фестивалей, танцуя под песни из моего северного репертуара, это и есть вклад в сохранение и развитие родной культуры, его пропаганду.

Один человек может стать трансформатором мира, поверьте… Когда я спела песню на эвенском языке в далеком 2003 году, тогда северная тематика не была популярна как сейчас. И я очень рада каким-то образом поднимать престиж своего народа, республики, страны. Я не называю себя никак, но если мой пример дает мотивацию для молодежи, значит, я живу не зря.

— Признайся, у тебя есть продюсер? Кто тебя проталкивает на российское ТВ, тот же ООН?

— Признаюсь. Продюсером Саины является Екатерина САВВИНОВА, то есть я сама. Есть такое явление — когда твоя цель каким-то образом «связывается» с твоей миссией, то нужные люди и ситуации начинают притягиваться сами собой. Мне всегда встречались проводники — мои духовные наставники, учителя. Они разные: всегда рядом со мной либо приходят и уходят. Были такие, которые помогали мне открыть дверь, заходили со мной и тут же выходили обратно. Вроде бы были моими друзьями, поддерживали, но в трудную минуту открывали истинное лицо. Некоторые же не сдали экзамен, разрушив нашу дружбу завистью и корыстью. Но таков путь. Спасибо за уроки!

На проект с Басковым, Лазаревым и ста экспертами (прим. редакции – Саина является членом жюри музыкального проекта ТВ Россия «Ну-ка, все вместе!») я попала благодаря тому, что я ушла со сцены и преподаю вокал. Мой опыт преподавания почти 15 лет уже и я знакома со многими преподавателями ВУЗов Москвы, народными и заслуженными артистами России.

— Насколько тебе было сложно «пробиваться» в Москве? С какими трудностями сталкивалась?

— Как я уже сказала, больше не пробиваюсь. Если бы стала звездой российского масштаба, то, как многие, попала бы в страну тщеславия. К счастью, мои предки защитили меня от этого пути и открыли другой. Понимаете, когда твой путь слишком сложен, значит, ты идешь не туда, следует вернуть и пойти по пути уже истинного предназначения. Так что я думаю, мое призвание было не в певческой деятельности. Я никогда не любила быть в центре внимания.

Сейчас я пою для души. Да, мечту получить Грэмми (просто как галочку в списке достижений) я не бросаю, но гастролировать уже нет желания.

— Что нас всегда удивляло — ты всегда находишься в постоянном развитии. Что служит мотивацией?

— Я благодарю людей, которые меня не любят и не уважают. Ведь чем больше тебя любят, тем меньше ты развиваешься духовно.

Есть развитие путем ошибок — знаков, что ты не на том пути. Я прошла очень и очень сложный путь, все всегда было «не так». Но сейчас понимаю, что без этих преград я бы не встала на верный путь своего предназначения. Мотивация же есть всегда и во всем. Например, мне всегда интересен вопрос человеческого здоровья. Я следую моим учителям, которые не только передают знания, накопленные годами, но и выглядят сами отлично, становясь примером гармонии трех единств: тела, духа и души.

— Лучший совет, который ты слышала от своих духовных наставников.

— В моей жизни, как я уже сказала, было много духовных наставников. Это моя бабушка Катерина Андреевна ВИНОКУРОВА, народный артист Якутии, первый наш учитель по вокалу и первооткрыватель республиканской творческой мастерской эстрадного искусства Юрий Егорович ПЛАТОНОВ, эвенскийский композитор Надежда ДОКАЛОВА, ученая, эвенкийский фольклорист Анна МЫРЕЕВА, канадский продюсер Джордж КОЛЛЕР, международный мотивационный тренер Жанат ЖУСУПОВ. И все они всегда говорили мне одно: «Верь в себя!». Коротко, емко и эффективно.

— Помимо того, что ты певица, ты еще руководитель собственного центра развития человека. Почему ты решила открыть его?

— Приняла это решение на финансовом тренинге Жаната Жусупова. Он увидел мой талант объединения людей, заметил умение собирать не только концертные залы, но и организовывать тренинги, допустим, английского языка, рисования. Самое главное — он увидел все мои, вроде бы известной артистки, проблемы: мои кредиты, отсутствие жилья, стабильно плохое самочувствие и настроение… Ведь тогда я жила с девизом «Казаться, а не быть». И он научил меня зарабатывать на любимом деле. За 1,5 года я избавилась от всех долгов, в которые попала не по внутреннему голосу, а по убеждению и сценарию других.

С тех пор утекло много воды и я полностью изменила свою жизнь. Каждый день, как и мой учитель, занимаюсь йогой, цигун, полностью поменяла питание. Энергии прибавилось, цели исполняются, миссия выполняется. От минусов я ушла, теперь иду в плюс. Эх, если бы это духовное развитие началось 20 лет назад… У меня было бы намного больше времени на счастливую жизнь. Но я, как фанатка 100-летней йогини, которая и сейчас ходит и даже танцует на каблуках, полна надеж. Все еще впереди!

— Несмотря на свою кипучую энергию, ты такая «девочка-девочка». Как удается сохранять свою женственность в таком бешеном ритме жизни?

— Я очень берегу свою энергию. Не ем мяса. Занимаюсь собой с утра ежедневно. Заряжаю не только телефон, но и себя. Уже 1,5 года «качаю» энергию по техникам из йоги и цигун, делаю знаменитую Сурья Намаскар. Это отличные практики, благодаря которым я поняла важность гармоничного сосуществования тела, духа и души. И самое главное – я никогда не пропускаю свою зарядку. Будь в Нью-Йорке или Тикси я всегда нахожу время.

— Что бы ты посоветовала молодежи?

— Всегда оставаться людьми, как бы вас не испытывала судьба. Уважайте свой род, изучайте свою родословную, как по материнской, так и отцовской линии. Чтите, уважайте и любите свою Родину.

Что касается профессиональных советов, то молодому поколению артистов я бы посоветовала быть самими собой. Очень не нравится современная тенденция копирования западных звезд. Не в этом развитие, оно именно в твоей самобытности, в том числе и как представителя своего народа.

— Тяжело ли жить творческой личности?

— Напротив. Мне кажется, тяжело жить людям, живущим по системе, однообразной жизнью с 9 до 18, со всего двумя выходными в неделю и очень коротким отпуском. Творческие же люди в основном работают в свободном графике и свое расписание строят сами. К примеру, я активно и много занимаюсь своей профессиональной деятельностью лишь 2 недели в месяц, а в остальное время занимаюсь уже своим здоровьем и т.д. Живу в своем темпе, сама знаю, когда мне ложиться спать, когда вставать, куда ехать. Я свободный человек и могу жить в любой точке мира. Это очень и очень здорово!

— Очень заинтересовало, как ты отдыхаешь и чем увлекаешься в свободное время?

— Я бы не назвала свою работу работой. Это мое любимое дело, хобби, от которого я не устаю, а наоборот набираюсь сил. Поэтому у меня нет переходов в состояния работы и отдыха. Найдите свое предназначение, и вам не придется работать ни дня.

Сейчас я очень довольна своим состоянием души. Я настолько люблю свое дело, что готова ради него спать всего по 2-3 часа в сутки. Быть сначала в одном месте, потом перемещаться в другое…

Я убеждена – если ты не меняешься, ты не развиваешься. Хорошо это поняла в бытность моей певческой карьеры. Я много, очень много пела, гастролировала по всей республике, толком не уделяя время своей семье. Тогда мне это казалось очень важным. Но что мне дала эта работа? Нездоровье, плохое самочувствие, настроение, вечную неудовлетворенность и т.д. Деградация была полная. Ведь только со стороны кажется, что гастроли это перемены, на деле же это полная рутина.

Моим выходом на свободу стало то, что я поменяла репертуар, сделала свой полный «ребрендинг». Поэтому я сейчас пою на 25 языках мира, поэтому показала якутскую культуру уже в 20 странах, поэтому выучила английский язык, поэтому расту духовно.

Я всегда стараюсь расти и духовно развиваться. Как и мой отец, имею нескончаемое любопытство к новым знаниям – что там дальше за гранью неизведанного?

— Какие планы на будущее?

— Жить до 200 лет в здравом уме. Быть и далее полезной обществу. Благо предложений о сотрудничестве с моим центром достаточно. Наконец, я очень хочу провести свой сольный концерт в Москве. Планов много.