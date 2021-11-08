Саина пошла по стопам Далааны!

SakhaLife сообщал, что звезда якутской эстрады, несравненная Далаана придумала, как заработать в пандемию – продавая фонограммы своих песен.

Другая звезда якутской эстрады, этнопевица и заслуженная артистка Якутии Саина решила взять с нее пример.

— ПРОДАЮ ФОНОГРАММЫ И Я 🎉🎉🎉

Все песни в интернете можно приобрести и это здорово 👏👏👏

Недавно мне отправили объявление Далааны о продаже минусовок .

Хорошая идея !

Тем более , я вообще не выступаю , а пишет мне много.

Теперь вы можете законно петь под оригинальные минусовки)

Если перевести все песни и костюмы на деньги ,,, скорее Квартира и дом бы вышло давно уже )))

За 25 лет накопилось очень мнооого

Скорее, по альбомам Буду продавать .

Кому нужны определённые , сразу пишите 89142738533

Северное сияние в селе Кюсюр на моей Родине так светит и с детства я играла под таким небом . Это позавчера сияло так

Теперь фанаты Далааны и Саины могут законно петь под их фонограммы, петь вместе с ними, петь лучше их!

Кто из звезд будет следующим на этом пути? Делаем ставки!