Сахаяна Михайлова: Площадка Ярмарки здоровья была очень востребована

Якутская городская больница №2 провела «Ярмарку здоровья», которая прошла сегодня, 25 марта. Это комплексное мероприятие, посвященное профилактике заболеваний, популяризации здорового образа жизни. Её смогли посетить жители поселка Маган.

103 человек, из них детей 22 решили проверить свое здоровье. Им предлагали пройти обследование, получить консультации по здоровому образу жизни. В ярмарке приняли участие врачи: кардиолог, гинеколог, стоматолог, терапевт, гастоэнтеролог, невролог, эндокринолог, окулист, хирург, невролог, лор и педиатр.

Онкоскриниг прошли — 32, 21 человек — вакцинировались от ковида. Во время ярмарки можно было сделать УЗИ внутренних органов, пройти флюорографию, маммографию и кардиограмму, измерить артериальное давление, проведены лабораторные исследования крови, мастер-класс по дыхательной гимнастике. Много обращений было к врачу УЗИ диагностики.

— Площадка обследования была очень востребована, за день работы различные виды медицинских обследований прошли более 100 человек, что является очень хорошим показателем подобного рода акций. Сейчас все большее внимание люди уделяют своему здоровью и внешнему виду, понимая, что от этого зависит их благополучие и карьера. И ярмарка здоровья способствует поддержанию и большему распространению данных ценностей среди населения, — отметила врач-терапевт, заведующая отделением профилактики Якутской городской больницы №2 г.Якутска Сахаяна Михайлова.

– Было очень интересно посетить ярмарку, так как я забочусь о своём здоровье и здоровье своих детей, никогда не пропускаю ярмарки, которые проводит в нашем селе Якутская горбольница №2. Очень удобно без очередей проверить здоровье, рада, что есть возможность быстро пройти нужного специалиста, ведь не всегда попадешь к нужному врачу в поликлинике, довольна консультацией. Интересно послушать, что вообще расскажут доктора и перенять какие-то привычки и воспользоваться советами врачей, – поделилась впечатлениями многодетная мама Алена Охраменко.

Ярмарка здоровья, которую Якутская городская больница №2 проводит ежегодно, уже стала традицией и ожидаемым жителями событием. На ярмарке жители села Маган смогли получить консультации профильных специалистов. Маганцы выразили слова благодарности организаторам ярмарки, и пожелания в дальнейшем проводить подобные мероприятия.





