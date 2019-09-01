Сахая загорает на пляже

31 августа в Санкт-Петербурге был погожий летний денек и почему бы не позагорать?

По крайней мере, в этот день на песочке нежилась на солнышке якутская корова Сахая. Как сказал сотрудник Ленинградского зоопарка, в основном она все дни лежит и держит во рту травинку. Зимой она также все время проводит на улице (весной ее расчесывают, а осенью она покрывается густой шерстью вновь) .

Вскоре ей разрешат прогуливаться вокруг соседнего теремка, но только до наступления холодов. Чтобы она не подскользнулась на льду.

Сахая уже пожилая. В далеком 2007 году ее привезли в Санкт-Петербург, но потомства она так не дала. И сейчас живет в детской секции зоопарка на радость детям, которые все ее упорно зовут быком.

У Сахаи есть преданные поклонники и среди взрослых. По субботам приходят две группы посетителей и приносят ей подарки в виде яблок. Которые она очень любит.