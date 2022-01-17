17.01.2022
16:31
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Светская хроника

Сахая: Нас закрыли в Таиланде❗

Нас ЗАКРЫЛИ в Таиланде! – пишет дива якутской эстрады Сахая в соцсети.

Однако все не так страшно! Далее певица делится, что это была запланированная поездка.

Не беспокойтесь, друзья! ☺️👌🏻На самом деле мы планово сидим на карантине в отеле в Паттайе👌🏻😃 На что только не пойдешь ради любимой страны улыбок)))

Фото: Из соцсетей
Источник: https://www.instagram.com/p/CYv_5Y3J4Yc/
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