Сахавуд — лидер!

Якутия стала самым активным региональным кинопроизводителем по итогам 2018 года. Сахавуд выпустил шесть картин, четыре из которых попали в топ-20 по числу посещений. Итоги подвело издание «Синемаскоп». Какие успехи были у местного кино в прошлом году и какие премьеры ожидают в ближайшее время?

Якутия является лидером количеству новых фильмов – за год их вышло шесть, тогда как остальные регионы сняли один-два фильма. Однако как отмечает издание «Синемаскоп», темпы производства падают. Для сравнения: в 2014 году якутские кинотворцы выпустили 12 картин, в 2016 — 13.

Степан ПЕТРОВ, «Царь-птица»

Из шести якутских фильмов сразу четыре попали в региональный рейтинг по числу посещений. «Царь-птица» Эдуарда НОВИКОВА оказалась на втором месте с 19,5 тысячами посещений и 4,2 миллионом сборов. Якутская драма уступила картине режиссера Дениса ГУЛЯРА «В ночь перед Рождеством», у него 20 тысяч проданных билетов и 6 млн рублей сборов.

Владимир ТИМОФЕЕВ, «Агент Мамбо»

Третье место заняла молодежная мелодрама «Мои белые ночи» Алексея АМБРОСЬЕВА (19 тысяч зрителей, 4,7 млн руб.). На четвёртом оказался первый якутский фильм про зомби-апокалипсис «Республика Z» Степана БУРНАШЕВА, он же оказался самым кассовым за прошлый год – 5 миллионов рублей кассовых сборов при 19 тысячах зрителей. В топ-10 также попал фильм «Сарыал. Дорога к солнцу» Сардааны ГРИГОРЬЕВОЙ — 2,5 тысячи зрителей, 3,3 млн руб. Отметим, что на республику пришлось 55% посещений и 58% кассовых сборов регионального кино.

2019 год также богат на новинки. В этом году состоялась премьера фильма Любови БОРИСОВОЙ «Надо мною солнце не садится» — у него богатая фестивальная история, он до сих пор идёт в прокате по Якутску. Весной вышла криминальная комедия «Агент Мамбо» Алексея Амбросьева, она стала самой кассовой картиной якутского кинематографа.

Аэлина КОЛЕСОВА, «Проклятый хомус»

Первый детский фильм, являющийся экранизацией сказки, «Бэйбэрикээн» Константина ТИМОФЕЕВА также был тепло встречен зрителями. В этом году также вышел фильм ужасов «Проклятый хомус», являющийся дебютом для Петра СТРУЧКОВА.

Впереди еще несколько премьер. Так, мы ожидаем выхода в прокат нового фильма Дмитрия ДАВЫДОВА «Нет бога кроме меня», премьера картины состоится на фестивале «Окно в Европу» в начале августа. В конце года планируют завершить работу над масштабным историческим фильмов «Тыгын Дархан» Никиты АРЖАКОВА. Ещё один ужастик — «Иччи» Костаса МАРСАНА — должен выйти в следующем году.