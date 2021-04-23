Сахавуд берет Москву

Конец апреля стал знаковым периодом для якутского кинематографа: сразу несколько событий общероссийского масштаба посвящены теме развития киноиндустрии в республике.

В рамках деловой программы открывшегося вчера в столице 43 Московского международного кинофестиваля сегодня, 23 апреля, проходит оpen talk «Якутский феномен. Как снимается кино в самом кинематографичном регионе?». Опыт республики обсудят с участием представителей 27 регионов страны и европейских экспертов. Спикерами мероприятия станут режиссер фильма «Холодное золото» Петр Хики, директор АНО «Якутская республиканская киносеть» Петр Чиряев, директор Якутского международного кинофестиваля Ирина Энгелис.

В предстоящий вторник, 27 апреля, в рамках празднования Дня Республики Саха (Якутия) в Москве состоится показ масштабной исторической драмы «Тыгын Дархан» по произведению Василия Яковлева — Далана. После просмотра создатели фильма проведут встречу со зрителями. О том, как создавалась картина, расскажут режиссер-постановщик Никита Аржаков, исполнитель главное роли Ньургун Бэчигэн Миитэрэй уола, продюсер картины Вера Филиппова, сценарист фильма Владимир Кузьмин, а также директор ГАУ РС(Я) «Национальный центр аудиовизуального наследия народов Республики Саха (Якутия) им.И.С.Жараева» Степан Москвитин.

А с 30 апреля по 8 мая в Москве в кинотеатре «Иллюзион» пройдет большая ретроспектива якутского кино. В программу мероприятия вошли 15 лент. Картиной открытия станет первый полнометражный якутский фильм, снятый еще в 1993 год, «Срединный мир» Алексея Романова. Она будет показана с 35-мм плёнки из архива Госфильмофонда России.

Также в рамках ретроспективы состоятся премьеры трех фильмов, которые позднее выйдут в российский прокат: подростковой истории любви «Потанцуй со мной» Никандра Федорова; мистического триллера «Замыкание» Татьяны Эверстовой и военной драмы «Рядовой Чээрин» Дмитрия Кольцова.

В программу вошли фестивальные хиты последних лет: «Нет бога кроме меня» Дмитрия Давыдова, «Надо мною солнце на садится» Любови Борисовой, (приз зрительских симпатий на 41-м ММКФ) и «Царь-птица» Эдуарда Новикова —фильма-обладателя главного приза 40-го ММКФ, приза Международной федерации кинокритиков FIPRESCI и множества других наград. Один из самых популярных жанров, хоррор, будет представлен фильмами «Мой убийца» Костаса Марсана и «Проклятый хомус» Петра Хики. Помимо авторского кино зрители смогут увидеть и кассовые хиты «Агент Мамбо» и «Тыгын-Дархан». Также будут показаны ранние фильмы Степана Бурнашева «Республика Z» и альманах ужасов «Хара дьай»; участник берлинского кинофестиваля экспериментальный «Бог Дьёсёгёй» Сергея Потапова; и обладатель сразу нескольких призов фестиваля «Окно в Европу» 2016 года фильм «Его дочь» Татьяны Эверстовой.

А уже в это воскресенье, 25 апреля, состоится вручение кинопремии НИКА, в шорт-лист которой вошло «Пугало» Дмитрия Давыдова. Картина участвует в трех номинациях — «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссёрская работа» и «Лучшая женская роль». Лента уже стала культовой – это первым якутский фильм, получивший Гран-при «Кинотавра». Также он завоевал приз зрительских симпатий Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» и специальный приз «Вера в кино» Международного кинофестиваля Tromsø IFF (Норвегия).

Якутское кино сегодня стало флагманом развития креативной экономики республики. На его поддержку в 2021 году запланировано выделить 80 млн рублей из регионального бюджета. Кроме того, сейчас в Якутии идет работа над второй стратегией развития кинематографа, которая будет рассчитана на период до 2035 года.