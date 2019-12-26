Сахатраснефтегаз: Подать заявку на услуги техобслуживания можно не выходя из дома

Уважаемые абоненты, заключившие договора на аварийно-диспетчерское обеспечение и техническое обслуживание газового оборудования с Управлением газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз», сообщаем вам о том, что подать заявку на услуги службы по обслуживанию газового оборудования можно по телефону 46-00-84.

Согласно условиям договора работы по замене кранов и шлангов производятся за отдельную плату на основании заявки заказчика.

Подать заявку можно по телефону 460084 в будни с 8.00 до 18.00. При этом оплату можно произвести на месте через мобильный терминал. Обращаем внимание на то, что в стоимость работ не входит стоимость материалов.

Также заявки на техобслуживание можно подавать через окна приема платежей в Службе Единого окна УГРС. Кассиры принимают оплату на следующие виды услуг::

Замена газовой плиты

Замена газовой подводки (шланга)

Замена крана

Замена клапана термозапорного

Замена аккумуляторной батарейки в газовых счетчиках

Подключение газовой плиты с устранением заглушки

Отключение газовой плиты с установкой заглушки (временное отключение)

Установка счетчика с поворотом

Монтаж бытового счетчика газа

Замена бытового счетчика газа

Установка диэлектрической вставки

Заявление на любые сварочные работы принимаются при личном визите через окна приема заявлений в Службе Единого окна. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и правоустанавливающие документы на недвижимое имущество.

В праздничные дни с 1 по 8 января 2020 года заявки срочного характера принимаются по номерам 04 и 104 (при наличии действующего договора с Управлением газораспределительных сетей на техническое обслуживание).