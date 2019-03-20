Сахатранснефтегаз: Жизнь на трассе кипит

В настоящее время протяженность только магистральных газопроводов составляет 2079 км. Непосредственной эксплуатацией и техническим обслуживанием трубопроводов, состоящих из основного газопровода в трехниточном исполнении с ответвлениями и запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами пуска и приема очистных устройств, конденсатосборниками, линиями и сооружениями оперативно-технологической и диспетчерской связи, системами телемеханики, системами электроснабжения линейных потребителей, противопожарными средствами, зданиями и сооружениям пяти опорных пунктов для обслуживания линейной части занимается одно из старейших предприятий акционерного Общества «Сахатранснефтегаз» Линейно-производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ). Отметим, что кроме эксплуатации магистральных газопроводов и газопроводов-отводов ЛПУМГ обслуживает 39 ГРС и АГРС и другие инженерные сооружения.

«Основная задача нашего управления — обеспечение бесперебойной подачи газа потребителю посредством эксплуатации магистральных газопроводов, газопроводов-отводов и оборудования, установленного на них. Мы постоянно работаем над повышением надежности функционирования объектов и сооружений магистрального газопровода, в режиме реального времени ведем мониторинг за состоянием газопроводов и всех сооружений. Поддерживаем свои объекты в исправном состоянии за счет своевременного выполнения ремонтно-профилактических работ и капитального ремонта», — сказал начальник ЛПУМГ Владимир Заровняев.

В производственном предприятии, где приходится месяцами работать на трассе, в глухой тайге, трудовой коллектив крепкий, каждый работник на особом счету. Не случайно, что на производстве бессменно трудятся опытные сотрудники. Начальник ЛПУМГ убежден в том, что самое главное в работе – это люди. Он отмечает об особых отношениях с коллективом.

«У нас, как известно, один из лучших коллективных договоров в Якутии. Коллективный договор направлен на создание системы социального партнерства в области социально-трудовых отношений, стимулирования эффективного труда, улучшения его условий и социальной защиты предприятия».

Одним из уважаемых в коллективе работником по праву считается Владимир Линейцев. Он с 1978 года трудится слесарем-ремонтником. Владимир знает трассу газопровода как свои пять пальцев, ведь он ее проходил вдоль и поперек более 40 лет. Легендарный газовик в прошлом году был награжден Медалью за заслуги перед Отечеством II степени. Он «Ударник XI пятилетки», «Ударник коммунистического труда», победитель соцсоревнований, «Отличник газовой промышленности», обладатель медали «За трудовые отличия» был на всех сложных монтажных и ликвидационных работах:

«Раньше у нас из инструментов-то было всего напильник, молоток, зубила, все вручную делали, откапывали газопровод из траншеи тоже вручную. Выезжали на трассу и могли оставаться там месяцами, проверяя и ремонтируя магистраль. Бывали и аварии, и много, конечно, всего бывало. Нитка магистрали тогда была всего одна, когда происходила авария, весь город зависел от этой бригады. В 1987 году взорвался газопровод из-за гидратной пробки, около 4 км разорвало. Это случилось в 174 км от Якутска. Все отремонтировали в срок. Дорог вдоль трассы не было. Магистраль проходит по бездорожью: летом только на вездеходах, вертолетах можно добраться, а зимой – на УРАЛах. Постоянно следим за состоянием магистралей: сезонно происходит очистка крановых узловых, ревизия кранов, отсыпка лежневки, осмотр вантовых переходов …много всего».

У Владимира Линейцева, про которого говорят, что любую технику заведет, сын вырос на трассе «пацаном возил с собой вдоль газопровода». А сейчас Андрей Линейцев работает вместе с отцом в одном подразделении и продолжает славную традицию рода.

Подчеркнем, что сегодня газотранспортная система претерпевает технологическое перевооружение. На основе многочисленных экспертиз и результатов технической диагностики последних лет разработаны программы ремонтов магистрального газопровода.

Впервые в условиях вечномерзлых грунтов проведены реконструкции подводных переходов магистральных газопроводов методом наклонно-направленного бурения под дном реки. Этот метод чрезвычайно важен, так как он способствует сохранению ландшафта и невмешательства в русловые процессы рек.

Реализуется программа модернизации технологической связи. На ее основе объекты газотранспортной системы обеспечиваются телеметрией, телемеханизацией. Стоит задача в ближайшие годы решить вопрос управления процессом транспорта газа с элементами телеуправления, на АГРС будет введено в эксплуатацию использование малолюдных технологий. Для оптимизации затрат ведутся разработки в области автономного электроснабжения радиорелейных станций, при последующей реконструкции и модернизации объектов связи.

Как говорят газовики, жизнь на трассе кипит.