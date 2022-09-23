Сахатранснефтегаз завершил подготовку к отопительному сезону

Этот вопрос был рассмотрен в ходе рабочего совещания у генерального директора газовой компании Алексея Колодезникова. По словам руководителей структурных подразделений, готовность составляет 100%.

Например, в рамках подготовки проводилась проверка газораспределительных пунктов, газораспределительных станций, проводится техобслуживание и инвентаризация внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

По линии Управления газораспределительных сетей проведено техническое обследование приборным методом почти 385 километров газопроводов, очистили полости трасс на более чем 21 километре газопроводов. Проведен текущий ремонт 544 газорегуляторных пунктов, более 1000 единиц газопроводов, завершены работы по ремонту газопроводов в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и другие запланированные мероприятия.

Линейно-производственное управление магистральных газопроводов завершило ревизию объектов газового хозяйства. Это проверка запорной арматуры и насосного оборудования, регуляторов давления, одоризационной установки и насосного оборудования. Подготовительные мероприятия состоялись в том числе на объектах Якутского газоперерабатывающего завода.

Управление добычи и транспорта газа, базирующееся в поселке Кысыл-Сыр Вилюйского улуса, отчиталось о проведенном обслуживании системы газового оборудования. Это ремонт фасада автоматической газораспределительной станции, подготовка запорно-регулирующей арматуры к зимнему периоду, осмотр подводных переходов газопроводов.