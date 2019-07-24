Сахатранснефтегаз: Замена газопровода по улице Жорницкого произведена с опережением графика

АО «Сахатранснефтегаз» ежегодно проводит большой объем работ по реконструкции и капитальному ремонту устаревших газопроводов Якутска, выявленных по итогам экспертизы промышленной безопасности. Текущее лето не стало исключением — в столице были запланированы масштабные работы по улице Жорницкого и Петра Алексеева. На данный момент с существенным опережением сроков завершены мероприятия по улице Жорницкого.

По улице Жорницкого, где идут работы по реконструкции дорожного полотна, была произведена укладка газопроводов низкого давления взамен старых сетей, проложенных ещё в 1970-е годы. Общая протяжённость замененных коммуникаций составила 600 метров. Работы производились на участке от перекрестка с улицы Рыдзинского и до круговой развязки по улице Пирогова.

«Приступили к замене газопровода 2 июля. Было задействовано две бригады, в каждой из которых трудятся по два сварщика, три слесаря и два землекопа. Из техники к работам были привлечены два экскаватора, автокран, ассенизаторская машина для откачки грунтовых вод и два самосвала, так как укладка производилась с полной заменой грунта», — сообщил мастер Строительного участка Управления газораспределительных сетей Андрей МАКАРОВ.

В итоге все мероприятия по улице Жорницкого были полностью закончены 20 июля с опережением графика работ почти на две недели.

По улице Петра Алексеева производится замена газопроводов как низкого (325 мм), так и высокого давления (530 мм). Общая протяженность сетей, которые проходят под дорожным полотном, составляет 200 метров.

«Приступили к работам по Петра Алексеева на прошлой неделе. На данный момент прошли более 150 метров. Планируем, что уже на этой неделе отойдем от дорожного полотна. Силы и средства задействованы в том же объеме, что и на улице Жорницкого», — сообщил Андрей Макаров.

Отметим, что обновление газовых сетей ведет к увеличению пропускной способности, что отвечает современным потребностям растущего города. Все работы ведутся согласованно с управлением дорог Администрации города Якутска, чтобы максимально не осложнять движение автотранспортных средств.