Сахатранснефтегаз заинтересован в подготовке новых кадров

Вопрос подготовки кадров для нефтегазовой промышленности Якутии был рассмотрен в субботу в ходе совещания главы республики Айсена Николаева.

Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников рассказал, что национальная нефтегазовая компания уделяет большое внимание привлечению местных профессиональных кадров и поэтому основной костяк — это выпускники Северо-Восточного федерального университета, Российского государственного университета нефти и газа, Московского государственного технического университета, Сибирского федерального университета и других российских и республиканских ВУЗов и ССУЗов.

«Мы заинтересованы в том, что подготовка кадров велась заранее. Поэтому более трехсот студентов ежегодно проходят производственную и преддипломную практику в компании «Сахатранснефтегаз». Это студенты самых разных учебных заведений Республики Саха (Якутия) и России. По окончании практики многие из них трудоустраиваются в компанию», — сказал гендиректор.

Алексей Колодезников отметил, что в рамках реализации масштабной программы газификации населенных пунктов республики, в ближайшем будущем будут создаваться эксплуатационные газовые участки в Алданском и Нерюнгринском районах.



«Соответственно для нас очень важно, чтобы учебные заведения этих районов тоже были интегрированы в совместные проекты», — подытожил он.











