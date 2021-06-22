«Сахатранснефтегаз» – за бережливые технологии в производстве

«Сахатранснефтегаз» участвует в региональном проекте «Эффективный регион» по направлению «Бережливое производство». В настоящее время создана рабочая группа, завершено текущее исследование процесса, выявлены и проанализированы основные проблемы, составлены карты и паспорт проекта.

18 июня состоялось промежуточное совещание с участием генерального директора АО «Сахатранснефтегаз» Алексея КОЛОДЕЗНИКОВА, ведущего специалиста проектного офиса «Эффективный регион» АО «Хиагда» Людмилы ГОРНУШКИНОЙ, ректора Высшей школы менеджмента Марины СУКУЕВОЙ и ответственных за реализацию проекта сотрудников Общества.

Отметим, Общество в проекте участвует по двум направлениям: это снятие показаний параметров с узлов учета газа и заключение договоров поставки газа с юридическими лицами. О проделанной работе по усовершенствовании технологии бережливого производства в докладе представили заместители начальника УГРС Татьяна АРХИПОВА и Моисей ЕФИМОВ. Участники совещания обменялись мнениями, разработали предполагаемые пути решения вопросов и, в целом, доклады одобрили. Также во время совещания намечен срок этапов реализации разработанных мероприятий, цель которых повышение производительности труда за счет внедрения бережливых технологий и постоянного улучшения производственных процессов.