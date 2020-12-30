30.12.2020
18:12
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Якутия

«Сахатранснефтегаз» высоко оценен на всероссийском конкурсе

АО «Сахатранснефтегаз» — организация высокой социальной ответственности.

Такой высокой и справедливой оценки получила национальная нефтегазовая компания по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса. 

— Мы одержали победу на региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной ответственности» в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы».  Это итог многолетней, целенаправленной и системной работы нашей компании.

Мы на основании соглашений работаем с профессиональными образовательными организациями республики, принимаем активное участие в деле подготовки технических кадров, ежегодно принимаем у себя более 200 студентов на производственные и преддипломные практики, наиболее подготовленных специалистов трудоустраиваем.

Также активно сотрудничаем с Госкомитетом занятости населения республики. Мы сохранили у себя опыт наставничества, когда опытные работники берут шефство над молодыми специалистами. 

Также ведем профориентационную работу со школами. Здесь следует отметить, что данная работа нами широко освещается в СМИ, что также являлось одним из требований конкурса.

Отдельное направление работы – благотворительность, хотя мы не афишируем ее, но по решению совета директоров, Общество систематически оказывает спонсорскую помощь отдельным категориям граждан.

К примеру, в этом году помогли людям, выезжающим на лечение, благотворительным фондам, ветеранам войны, тыла и труда, образовательным учреждениям на проведение конкурсов. На постоянной основе компания финансирует пункт круглосуточной неотложной помощи в п. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса.  Также ежегодно оказываем поддержку в организации различных республиканских спортивных соревнований. 

В связи с этим, победу на региональном этапе конкурса по социальной ответственности мы оцениваем, как итог систематической работы в социальном направлении деятельности нашей компании, — отметил начальник Управления кадровой политики Моисей Ефимов.  

Фото: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»
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